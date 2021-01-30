За сутки в Москве выявили 2430 новых случаев коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве за последние сутки выявили 2430 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале в субботу, 30 января.

Число выявленных случае COVID-19 за минувшие 24 часа в Москве оказалось меньше, чем количество зафиксированных случаев в Санкт-Петербурге. Там за сутки выявили 2512 случаев инфекции.

В столице за все время пандемии зафиксировали 927 788 случаев коронавируса, скончались от инфекции, по последним данным, 13 368 человек.

Фото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что в РФ за минувшие сутки выявлено 19 032 новых случая коронавируса.

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