Коронавирус выявили у 19 032 человек за сутки в России

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявлено 19 032 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 30 января.

За последние 24 часа в стране зафиксировали случаи COVID-19 в 85 регионах. Из них 10,5 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались от инфекции 512 пациентов, выздоровели — 24 502 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса за сутки было выявлено в Санкт-Петербурге. Также большое число заболевших зафиксировали в столице, Московской и Нижегородской областях.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в стране было выявлено 3 832 080 случаев COVID-19. Скончались 72 697 человек, выздоровели 3 279 964 человека.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Доктор Комаровский рассказал, как протекает повторное заболевание коронавирусом