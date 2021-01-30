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Коронавирус выявили у 19 032 человек за сутки в России
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Коронавирус выявили у 19 032 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Общество

В России за минувшие сутки выявлено 19 032 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 30 января.

За последние 24 часа в стране зафиксировали случаи COVID-19 в 85 регионах. Из них 10,5 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались от инфекции 512 пациентов, выздоровели — 24 502 человека.

Коронавирус выявили у 19 032 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса за сутки было выявлено в Санкт-Петербурге. Также большое число заболевших зафиксировали в столице, Московской и Нижегородской областях.

Коронавирус выявили у 19 032 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в стране было выявлено 3 832 080 случаев COVID-19. Скончались 72 697 человек, выздоровели 3 279 964 человека.

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