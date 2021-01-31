Димпл-пластика: как делают ямочки на щеках

Фото: Из личного архива Дмитрия Скворцова

Жизнерадостные и активные люди — так физиогномисты характеризуют обладателей ямочек на щеках. Азиаты связывают милые впадинки с сексуальностью, европейцы считают их признаком романтичности и юношеского задора, а поэты и писатели с давних времен восхваляют «метки счастья» в своих произведениях. Ямочки подчеркивают улыбку и ассоциируются с привлекательностью, но можно ли смоделировать их искусственно? Известный пластический хирург Дмитрий Сергеевич Скворцов рассказывает, какое решение предлагает димпл-пластика.

Эксперт Дмитрий Сергеевич Скворцов — известный пластический хирург, обладатель премии «Хрустальный Лотос — 2019» в номинации «Лучший пластический хирург по ринопластике», автор методики «Французские щечки» и коррекции тела после родов «Идеальная мама».

Мимический дефект или удачное «наследство»?

С медицинской точки зрения, ямочки — не что иное, как результат генетической деформации большой скуловой мышцы. Если один из пучков ее раздвоенной структуры вплетается в дерму щеки и «привязывает» к себе кожу над участком сращения, то в момент работы мышцы этот участок втягивается внутрь и образует углубление. В зависимости от анатомических особенностей мышцы ямочки могут принимать продольную, овальную, круглую и щелевидную форму. Стоит отметить, что получить такой «бонус» к улыбке естественным путем можно только по наследству от родителей.

Для тех, у кого отсутствует подобная генетическая мутация, современные методики пластической хирургии нашли выход: димпл-пластика позволяет сформировать заветные ямочки оперативным путем.

Альтернатива операции: как сделать ямочки самостоятельно

Сегодня интернет предлагает массу способов, не требующих хирургического вмешательства для имитации ямочек.

Самый простой и быстрый метод — макияж. Визажисты советуют аккуратно обозначить нужную точку коричневым карандашом для бровей, подводкой или бронзером и растушевать кистью или ватной палочкой. Для фотосессии такой метод вполне уместен, но в реальной жизни нарисованные отметины выглядят неестественно.

Сторонники популярного фейсбилдинга выделяют несколько упражнений: нужно регулярно втягивать щеки и губы или осторожно надавливать пальцами на самые западающие части щек в течение получаса. Однако результативность этих способов не доказана научно, а эффект имеет краткосрочный характер.

Наиболее опасный путь — пирсинг щек. Прокол нельзя выполнять самостоятельно: чтобы минимизировать риск инфицирования и повреждения лицевого нерва, следует обращаться только к опытному квалифицированному специалисту, который имеет не только чистые инструменты, но и безупречную репутацию. Через 2–3 месяца после процедуры с разрешения мастера украшение извлекается, а место прокола начинает зарастать и стягиваться, образуя ямочки. Следуя модным тенденциям, нельзя забывать, что травматизация мышц может обернуться необратимыми последствиями для красоты и здоровья.

Димпл-пластика: все, что нужно знать об операции

Коррекция щек с целью воссоздания ямочек уже востребована в Европе, США и странах Азии, а в России только начинает набирать популярность. Интерес к димпл-пластике не случаен: операция проводится быстро, не требует общего наркоза, обеспечивает мгновенный и долгосрочный результат, отличается сравнительно доступной ценой и недолгим периодом восстановления.

Пластический хирург помогает определить наиболее гармоничную для пропорций лица пациента форму и размер, а также отмечает маркером предполагаемое расположение ямочек. После дезинфекции доктор вводит наркоз, делает разрез на внутренней стороне щеки и подтягивает ткани хирургическими нитями, формируя ямочки. За счет того, что доступ осуществляется через слизистую, отсутствует риск образования заметных шрамов и рубцов с внешней стороны.

Перед операцией необходимо пройти медицинское обследование и сдать ряд анализов. Очевидное преимущество димпл-пластики в том, что у нее практически нет ограничений, не считая стандартных противопоказаний к оперативному вмешательству: коррекция возможна после 18 лет при любом типе и форме лица.

Особенности реабилитации

В первые 2–3 недели ямочки заметны даже без улыбки. Когда швы рассасываются, видимые впадинки образовываются только во время сокращения мышцы. Главная задача пациента в период восстановления — неукоснительно следовать рекомендациям хирурга. Отек и незначительная болезненность спадают через 3–5 дней. Чтобы минимизировать риск инфицирования, важно ополаскивать полость рта антибактериальным средством после каждого приема пищи. Дополнительно доктор назначает прием курса антибиотиков. Также важно бережно относиться к месту заживления швов, поэтому рекомендуется аккуратно чистить зубы и воздержаться от горячей, острой, соленой и твердой пищи, которую нужно тщательно пережевывать. Длительность реабилитации зависит от объема вмешательства и индивидуальных особенностей организма, но в среднем конечный результат можно оценить уже через месяц.

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