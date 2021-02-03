Какие фильтры для крана лучше всего очищают воду

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В воде содержится огромное количество полезных микроэлементов и минералов, которые помогают обновить и восстановить организм. При этом специалисты не рекомендуют пить сырую воду из-под крана без предварительной очистки, ведь вредные примеси, содержащиеся в таком источнике, могут вызвать опасные инфекционные заболевания. Чтобы такого не случилось, нужно использовать для водопроводного крана. Как правильно выбрать такое устройство и какие варианты предлагает рынок, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Многомодульные фильтры

По словам специалиста по фильтрам Ярослава Кононова, сегодня существуют средства разного уровня и стоимости. Например, есть трехступенчатые или многомодульные фильтры, которые обеспечивают глубокую очистку водопроводной воды от целого спектра опасных загрязнений и паразитов, устойчивых к хлору, причем делается это без каких-либо химических примесей:

— Дело в том, что бактерии не проходят через защитные барьеры, встроенные в картридж. Такой фильтр очищает два с половиной литра воды за несколько минут. Устройство можно использовать без замены картриджа целый год. Оно очень простое в установке и при использовании. При желании к нему можно подключить дополнительные модели для очистки.

Есть и негативные стороны у данного приспособления: вкус воды и скорость фильтрации меняются, но решить эту проблему можно, сменив картридж.

При этом такой агрегат будет служить долго.

Мягкая вода без вкуса

Другие варианты трехмодульного фильтра очищают жидкость не только от органических соединений — железа, химических веществ, вредных микроорганизмов, но и делают воду более мягкой.

— Трехмодульные фильтры такого варианта очищают от окрашенных частиц, хлора, органических соединений и других примесей. Примечателен такой фильтр еще и тем, что выпускается в двух вариантах — для мягкой и жесткой очистки, — отметил Кононов.

Сторона для мягкой — очищает от бактерий с помощью катионов серебра, а обратная сторона содержит встроенные элементы смолы, которая существенно снижают жесткость воды, и избавляет ее от неприятных вкусов.

Производительность обоих фильтров большая: они очищают до трех литров воды за минуту. Температура водного потока варьируется от +4 до +40 градусов Цельсия. Достоинству этого фильтра является невысокая цена.

Отличие этого фильтра от остальных в том, что он проводит глубокую очистку жидкости. Сначала вода поступает в блок предварительной подготовки из трубопровода, а потом через клапан попадает в картридж с мембраной. Затем происходит этап минерализации жидкости, и она поступает в накопительный бак.

Одномодульные лучше, но дороже

Помимо многомодульных фильтров, как заметил собеседник «ВМ», существуют одномодульные версии. Их главная отличительная черта, помимо меньшего количество блоков для очистки, — процесс фильтрации происходит в одном сосуде.

— Благодаря единому корпусу прибор занимает меньше места, чем стационарные устройства. Оно проводит качественную очистку от примесей и микроорганизмов. Производительность составляет до 3, 5 литра за минуту. Что касается ресурса работы картриджа, он рассчитан на 12 тысяч литров, что является прекрасным показателем. Стоит отметить, что даже спустя время устройство очищает воду хорошо, но скорость работы замедляется, — заметил специалист.

Более того, картриджи у таких моделей намного дороже, чем у многоступенчатых «собратьев» с модулями. При этом именно одноблочные версии очищают воду намного лучше, чем остальные версии устройства, поэтому и стоимость таких моделей намного выше.

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