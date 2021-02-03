«Можно посадить здоровье»: диетолог Соломатина предупредила об опасности метода похудения Семенович

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Певица Анна Семенович в личном Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим методом борьбы с лишним весом. Артистка предстала перед аудиторией в водолазном костюме. Выполняя физические упражнения на беговой дорожке, теледива объясняет, что занимается хипокси — это специальное упражнение для сжигания жировых отложений. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, насколько эффективен данный метод похудения.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, подобный способ давно используется для избавления от лишнего веса:

— Раньше, например, дамы наматывали на себя целлофановый пакет и делали физические упражнения, чтобы похудеть. А потом на гребне этого тренда начали массово производить жиросжигающие пояса, которые якобы тоже помогают избавиться от лишнего веса посредством выведения жидкостей из организма.

Если измерить себе талию и самые проблемные зоны, как отметила эксперт, можно убедиться, что объем в проблемных зонах уменьшился, но это будет иметь непродолжительный эффект.

— Чтобы такой комплекс упражнений имел хоть какой-то эффект, необходимо помимо упражнения и пробежек на дорожке прививать себе привычку к здоровой пище. Необходимо изменить рацион, избавиться от углеводов, употреблять больше белковой пищи, соблюдать питьевой режим. Иначе манипуляции, предлагаемые артисткой, не помогут похудеть.

Кроме того, диетолог отметила, что такие упражнения при неправильном исполнении могут оказывать негативное воздействие на сердце и внутренние органы:

— Лучше убедиться, что у вас отсутствуют хронические заболевания, нет проблем с сердечно-сосудистой системой и только тогда приступать к подобным процедурам. Иначе можно и вовсе посадить свое здоровье.

Специалист отметила, что для лучшего эффекта необходимо выбирать тяжелые костюмы, поскольку, чем больше нагрузка, тем быстрее сжигается жир.

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