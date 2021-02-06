«Удар по органам»: врач перечислил главные последствия коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

У переболевших коронавирусной инфекцией могут появиться последствия в виде аллергических реакций, проблем с сердечно-сосудистой системой и нарушением обоняния. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил врач-вирусолог Алексей Черновский.

По словам медика, у перенесших COVID-19 последствия могут быть абсолютно разными. Например, у кого-то не восстанавливается обоняние на протяжении нескольких месяцев после болезни. Появляется забывчивость, возникает учащенное сердцебиение. В отдельных случаях у пациентов искажаются вкус и обонятельное восприятие. У переболевших также сохраняются одышка, аллергические реакции, боли в желудке, нарушение обменных процессов.

— Также некоторые пациенты жалуются на появления «тумана» в голове. У них замедляется способность анализировать и быстро воспринимать информацию, — отметил собеседник «ВМ».

Более того, болезнь наносит удар по тем органам, которые и до коронавируса были не в самом лучшем состоянии.

— Например, сердечники могут острее переносить свои хронические заболевания из-за того, что вирусные частички могут сохраняться в организме и травмировать ткани. Так, на фоне болезни может происходить сильнейшее воспаление коронарных артерий миокарда сердечной мышцы, что не дает ей работать в полную силу, что может привести к образованию инфарктов и тромбов, — сказал врач.

Также он отметил, что в результате заболевания коронавирусом повышается свертываемость крови, что также может привести к закупорке сосудов.

Достаточно распространенным последствием COVID-19, по словам Черновского, считается облысение:

— Волосы выпадают, причем в большом количестве. Но многие эксперты сходятся во мнении, что это может быть и результат токсикации организма, которая возникает после любых инфекционных болезней.

Собеседник «ВМ» отметил, что после болезни, в зависимости от наличия хронических заболеваний, человеку нужен долгий процесс восстановления и реабилитации.

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