Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Удар по органам»: врач перечислил главные последствия коронавируса
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

«Удар по органам»: врач перечислил главные последствия коронавируса

Рафаэль Залян

Здоровье

У переболевших коронавирусной инфекцией могут появиться последствия в виде аллергических реакций, проблем с сердечно-сосудистой системой и нарушением обоняния. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил врач-вирусолог Алексей Черновский.

По словам медика, у перенесших COVID-19 последствия могут быть абсолютно разными. Например, у кого-то не восстанавливается обоняние на протяжении нескольких месяцев после болезни. Появляется забывчивость, возникает учащенное сердцебиение. В отдельных случаях у пациентов искажаются вкус и обонятельное восприятие. У переболевших также сохраняются одышка, аллергические реакции, боли в желудке, нарушение обменных процессов.

— Также некоторые пациенты жалуются на появления «тумана» в голове. У них замедляется способность анализировать и быстро воспринимать информацию, — отметил собеседник «ВМ».

Более того, болезнь наносит удар по тем органам, которые и до коронавируса были не в самом лучшем состоянии.

— Например, сердечники могут острее переносить свои хронические заболевания из-за того, что вирусные частички могут сохраняться в организме и травмировать ткани. Так, на фоне болезни может происходить сильнейшее воспаление коронарных артерий миокарда сердечной мышцы, что не дает ей работать в полную силу, что может привести к образованию инфарктов и тромбов, — сказал врач.

Также он отметил, что в результате заболевания коронавирусом повышается свертываемость крови, что также может привести к закупорке сосудов.

Достаточно распространенным последствием COVID-19, по словам Черновского, считается облысение:

— Волосы выпадают, причем в большом количестве. Но многие эксперты сходятся во мнении, что это может быть и результат токсикации организма, которая возникает после любых инфекционных болезней.

Собеседник «ВМ» отметил, что после болезни, в зависимости от наличия хронических заболеваний, человеку нужен долгий процесс восстановления и реабилитации.

Читайте также: Варенье-антидот и ковид-нарколог: как в интернете пытаются заработать на коронавирусе

болезньпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте