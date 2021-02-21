«Обострения и спазмы»: врач дала советы, как пережить морозы 23 февраля

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

На Москву надвигаются трескучие морозы — таких холодов жители столицы не видели порядка 65 лет, говорят синоптики. По их прогнозам, 23 февраля столбики термометра опустятся до минус 30 градусов и ниже. «Вечерняя Москва» попросила врача высшей категории, терапевта и дерматолога Ларису Алексееву рассказать, как пережить такую непогоду.

Собеседница издания выразила уверенность в том, что горожане относительно спокойно справятся с ледяной стихией, поскольку грядущая порция морозов не первая за эту зиму.

— Люди уже привыкли, организм адаптировался. Сейчас важнее смотреть на разницу температур. Например, сегодня минус десять, завтра — плюс десять. Уже разница в 20 градусов. И чем она выше, тем тяжелее придется людям, особенно метеозависимым, — пояснила Алексеева, уточнив, что разница в минусовых температурах не так критична.

Несмотря на это, эксперт дала несколько советов, которые помогут не закоченеть в день праздника. В первую очередь врач призывает носить на улице тканевые маски: они не только защищают от распространения коронавируса, но и согревают.

— Маска должна быть из тканых материалов, хлопчатобумажная, сухая. Другая маска может очень быстро увлажняться, запотевая при перепаде температур. Из-за этого все микробы, образовавшиеся и накопившиеся, тоже будут застывать и оставаться на маске, — отметила специалист.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

До выхода на улицу важно накопить тепло, продолжила Алексеева. По ее словам, для этого следует одеться по погоде. В нашем случае одежда должна иметь прослойку для сохранения тепла.

— Ни в коем случае не надеваем тесную, прилегающую одежду. Пускай она будет немного болтаться — зато есть нужная прослойка. И отдельное внимание обуви: ботинки должны быть с натуральным мехом и желательно на пятисантиметровой подошве, — сказала собеседница «ВМ».

Она также посоветовала запастись термобельем.

Помимо этого, Алексеева заявила о необходимости в обязательном порядке закрывать шею и область головы, чтобы защитить уязвимые части тела от негативного влияния холода.

— Иначе могут быть такие спазмы и боли, а также различные неврологии. Например, может среагировать лицевой нерв. Еще либо поясницу продует, либо подагра обострится, — предупредила врач.

Для профилактики рекомендуется употреблять адаптогены — витамины B, D, магний B6, заключила эксперт.

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