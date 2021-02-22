«Как снежный ком»: диетолог назвала главную опасность ожирения

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На днях Владимир Жириновский предложил ввести нормативы по предельно допустимому весу россиян. Обычный человек, по его мнению, не должен весить больше 80 килограммов. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у эксперта, что на самом деле является ожирением и чем оно опасно.

Идея о нормативах по весу, скорее, походит на шутку, считает диетолог Елена Соломатина.

— Ну это же невозможно, — сказала она, сдерживая смех. — Ну представьте себе: родился человек и вырос каким-нибудь богатырем двухметровым, здоровым, широким, крупным. Если он еще спортом начнет заниматься, то одна только мышечная масса у него будет весить ну очень много. Какой вообще лимит по весу? И что за разграничение между обычными людьми и чиновниками? Это какая-то дискриминация в сторону тех, кто занимается спортом.

По словам специалиста, к проблеме ожирения нужно относиться серьезнее. Вес человека определяет множество факторов, начиная с личных физиологических особенностей (телосложение, рост, возраст) и заканчивая многими другими аспектами, говорит Соломатина.

— Ожирение можно измерить по усредненной формуле расчета Индекса массы тела (ИМТ). Берем вес и делим его на рост в квадрате. Полученное значение подставляем в таблицу ИМТ. Например, если индекс получился от 19 до 24, то это нормальный вес. С 25 до 30 — уже есть лишний вес, а с 30 до 35 идет ожирение первой степени. Далее прибавляем пятерку — ожирение второй степени и т. п., — пояснила она.

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«Догоняем Америку»: какая в России тенденция по лишнему весу?

По словам собеседницы «ВМ», в России на данный момент доминирует тенденция на избыточную массу тела. Эксперт призвала не путать лишний вес с ожирением: россиян с избытком килограммов действительно уже много (40–50 процентов от населения страны), но граждан с ожирением (болезнью) меньше, чем, например, в США.

— Однако мы догоняем Америку. При этом в основном от ожирения страдают более зрелые люди. Также распространяется детское ожирение. Это связано, в частности, с тем, что в жизни людей стало больше лишнего: если раньше ребенок получал конфету только на праздник, сейчас ему достаточно открыть холодильник в любое время, — отметила Соломатина.

Чем на самом деле грозит ожирение?

Представительницам прекрасного пола пара лишних килограммов не нанесет никакого вреда, утверждает диетолог. По ее словам, для женщин до и после менопаузы 2–3 килограмма жира в области бедер не страшны. Наоборот, «на этом дольше живут», поскольку эти килограммы берут на себя роль эндокринного органа, сказала эксперт.

— У мужчин эту роль на себя берет животик, который начинает вырабатывать, по сути, аналоги женских половых гормонов (эстрогенов — прим. «ВМ»). В результате падает тестостерон, а он у мужчин отвечает за целый ряд важных вещей, включая сохранение физических параметров и мышц, — рассказала Соломатина.

Фото: pixabay.com

Она уточнила, что на первых порах лишний вес и падение тестостерона, скорее всего, вообще не дадут о себе знать. Потом постепенно начнут появляться первые трудности: разовьется сахарный диабет, атеросклероз, проблемы с сосудами и давлением, но и эти недуги не сразу о себе заявят.

— Все это будет накапливаться как снежный ком. Помимо этого, когда тестостерон по факту заканчивается, организм мужчины буквально списывает его со счетов как ненужного природе, не способного выполнять репродуктивную функцию. Там уже и сердечко начинает сдавать, и разваливается вся система, — предупредила диетолог.

Она назвала самой худшей ситуацию, когда еще достаточно молодого человека настигает инсульт. Все это время до удара мужчина может дышать полной грудью, иметь кучу планов и выглядеть внешне абсолютно здоровым. Однако, говорит эксперт, все это рушится из-за неразумного отношения к пище и своему организму.

— У мужчин часто такое бывает, когда говорят: «Надо же, такой здоровый ходил! А тут бац — в одночасье упал и умер». Сейчас у нас как никогда много случаев, когда бац — упал и инсульт, в результате которого отмирает часть мозга и его функции. Так, человек становится слабоумным, и жизнь сразу бросает его на 20–30 лет вперед. Он — молодой и весь такой активный — перескакивает в тело 90-летнего дедушки с маразмом. Он это понимает, но сделать ничего не может. Жизнь отваливается от него кусками. Диван, на котором этот человек раньше сидел с удовольствием, теперь стал для него камерой пыток, — сказала собеседница «ВМ».

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По словам Соломатиной, вредная пища типа фастфуда по-прежнему может занимать в жизни человека определенную нишу. Становиться аскетом не нужно, но сохранять рассудок необходимо на всех этапах жизни.

— Можно и пончик съесть, и стакан пива пропустить, и где-то недоспать, но все должно быть разумно. Человек должен по мере взросления искать новые источники радости, находя их не только в пище. Нужно смещать акценты с еды на другие радости, — заключила эксперт.

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