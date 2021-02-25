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Что делать, если заболел после первой прививки от коронавируса
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Что делать, если заболел после первой прививки от коронавируса

Олег Сыров

Здоровье

Вакцина от коронавируса «Спутник V» вводится дважды внутримышечно, интервал — несколько недель. Такая схема позволяет сформировать длительный иммунитет. Вторую инъекцию, однако, можно перенести, если человек простудился, рассказали «Вечерней Москве» врачи-вирусологи.

— Если вы заболели простудным заболеванием после первой прививки от COVID-19, лечиться надо точно так же, как лечатся от ОРВИ: принимать, если надо, жаропонижающие препараты, обильное теплое питье, — рассказал врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. — Когда пройдет первый, острый период ОРВИ и нормализуется температура, следует сделать вторую прививку.

Крючков уточнил, что вторую прививку можно перенести на одну-две недели позже.

Врач-вирусолог, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов считает, что отсрочку повторной прививки в случае необходимости можно увеличить и на большее время.

— Лечиться, если вы заболели во время вакцинирования, нужно как при обычном ОРВИ. О дате повторной инъекции лучше договориться с вашим вакцинологом. Эта процедура будет перенесена на более поздний срок, до вашего полного выздоровления, — сказал врач.

По мнению Чепурнова, ничего страшного не произойдет, если пауза между первым и вторым вакцинированием будет увеличена на месяц.

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