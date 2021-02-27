Умный прием: как чат-бот поможет лечить пациентов московских поликлиник

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Чат-боты на основе технологий искусственного интеллекта начинают появляться в поликлиниках Москвы. Благодаря им можно узнавать о самочувствии пациента еще до прихода к врачу. Предполагается, что это существенно сократит время диагностики различных заболеваний.

Чат-ботом можно будет воспользоваться сразу после того, как гражданин запишется на прием к специалисту через сервисы ЕМИАС. Человеку придет СМС со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора информации, в том числе об истории болезни. Нуждающийся в медицинской помощи самостоятельно и в свободной форме укажет свои жалобы и ответит на задаваемые алгоритмом вопросы, указывая конкретные симптомы и сведения о текущем состоянии.

К моменту прихода к врачу указанные данные уже будут находиться в распоряжении медика. Как отмечает директор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков, большая часть вопросов при первом визите к врачу — общая, на них тратится много времени. При заболеваниях, подобных ОРВИ, например, узнают, есть ли у человека температура, боли в мышцах, суставах, слабость, потеря аппетита.

— Соответственно, если бы пациент ответил на них самостоятельно, а он вполне в состоянии понять, есть ли у него температура, измерял ли он ее, не тошнит ли его, было ли недомогание и так далее, то время удалось бы сэкономить. Врач при этом не тратит драгоценные минуты на то, чтобы спросить, выслушать ответ и потом снова задать вопрос, — пояснил специалист в беседе с корреспондентом «ВМ».

При этом чат-боты, говорит эксперт, работают не по одному шаблону, а фактически подстраиваются под предыдущие ответы. Все зависит от того, как создавали программу. Правда, как будет функционировать такой помощник в московских поликлиниках, пока сказать сложно.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На сайте mos.ru сообщается, что чат-бота обучали с помощью анализа электронных карт пациентов и информации из открытых медицинских справочников и баз данных по медицине. Также в процессе разработки алгоритма участвовали практикующие врачи. Благодаря их работе были созданы уточняющие вопросы по самым популярным симптомам.

Функция чат-бота заключается не только в каком-то структурировании и быстром анализе информации. Его использование позволит определить круг возможных диагнозов из числа наиболее распространенных, считает Крючков. В рамках обозначенного определенного перечня болезней врач сможет оперативнее назначить обследование, направить на консультации к профильным специалистам либо самостоятельно начать лечение пациента.

Само наличие электронного «умного» помощника существенно разгрузит медика, но не заменит его. Решение в любом случае будет принимать реальный специалист, а не машина. Пока еще нельзя при диагностике заболеваний и осмотре в значительной степени полагаться на искусственный интеллект, уверен Крючков. И только время покажет, насколько внедрение подобных инноваций приносит пользу.

Речь ведь не просто о диагностике и осмотре. Технологии, с точки зрения собеседника «ВМ», должны помочь снизить число смертей, осложнений и случаев инвалидности.

Между тем Москва в развитии искусственного интеллекта продвинулась уже далеко, подчеркивают в мэрии. Технологии ИИ на основе собираемых данных позволяют создавать полезные инновации для спасения жизни людей. Более того, столица готова делиться своим опытом еще и с регионами, где бывает порой недостаточно современной медицинской техники.

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