Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Свыше миллиона диагнозов поставили в Москве с помощью искусственного интеллекта
Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

Свыше миллиона диагнозов поставили в Москве с помощью искусственного интеллекта

Виктория Родимкина

Город

Столичные врачи за пять месяцев работы с цифровым помощником на основе технологий искусственного интеллекта поставили уже более миллиона предварительных диагнозов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 26 февраля.

С октября 2020 года в столичных поликлиниках заработала система поддержки принятия врачебных решений.

— За этот период цифровой помощник на базе технологий искусственного интеллекта помог врачам поставить более миллиона предварительных диагнозов, при этом точность сервиса, по оценкам медиков, сейчас составляет 65 процентов, — сказала Анастасия Ракова.

По ее словам, удобные цифровые инструменты позволяют автоматизировать многие процессы, сокращают время на постановку и подтверждение предварительного диагноза, а также высвобождают время для общения врача с пациентом.

Модуль предварительных диагнозов анализирует жалобы и симптомы заболевания пациента, а затем выдает три наиболее вероятных диагноза. Врач может выбрать один из них или поставить свой.

— Важно, что нейросеть в режиме реального времени продолжает совершенствоваться на основе уникальных данных пациентов, поэтому впоследствии система будет предлагать более точные предварительные диагнозы, — добавила заммэра.

После этого пациента направляют на исследования или консультацию к узкому специалисту, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: «Московская онкоурологическая школа» впервые прошла в столице

Анастасия Раковаискусственный интеллектздравоохранение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте