Свыше миллиона диагнозов поставили в Москве с помощью искусственного интеллекта

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Столичные врачи за пять месяцев работы с цифровым помощником на основе технологий искусственного интеллекта поставили уже более миллиона предварительных диагнозов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 26 февраля.

С октября 2020 года в столичных поликлиниках заработала система поддержки принятия врачебных решений.

— За этот период цифровой помощник на базе технологий искусственного интеллекта помог врачам поставить более миллиона предварительных диагнозов, при этом точность сервиса, по оценкам медиков, сейчас составляет 65 процентов, — сказала Анастасия Ракова.

По ее словам, удобные цифровые инструменты позволяют автоматизировать многие процессы, сокращают время на постановку и подтверждение предварительного диагноза, а также высвобождают время для общения врача с пациентом.

Модуль предварительных диагнозов анализирует жалобы и симптомы заболевания пациента, а затем выдает три наиболее вероятных диагноза. Врач может выбрать один из них или поставить свой.

— Важно, что нейросеть в режиме реального времени продолжает совершенствоваться на основе уникальных данных пациентов, поэтому впоследствии система будет предлагать более точные предварительные диагнозы, — добавила заммэра.

После этого пациента направляют на исследования или консультацию к узкому специалисту, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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