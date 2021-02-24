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«Московская онкоурологическая школа» впервые стартовала в столице
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

«Московская онкоурологическая школа» впервые стартовала в столице

Ксения Монахова

Город

Программа научно-практических мероприятий в рамках «Московской онкоурологической школы» стартовала в феврале в столице. Об этом в среду, 24 февраля, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения города.

Первое из шести мероприятий прошло в онлайн-формате. По словам заместителя руководителя Департамента здравоохранения Москвы Саиды Гаджиевой, организация такого научно-практического форума представляет огромный практический интерес не только для онкоурологов, но и для представителей многих других смежных медицинских направлений. На сегодняшний день в столице реализуется стандарт оказания онкологической помощи. Данная работа проводится в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

— Учитывая, что на онкоурологические заболевания приходится довольно значительная часть всех выявленных случаев рака, возможность открытой научной дискуссии и обмена опытом невозможно переоценить. «Московская онкоурологическая школа» является важнейшей составляющей процесса повышения уровня научных знаний и практических навыков врачей профильных медицинских организаций Москвы, — отметила Саида Гаджиева.

Главный внештатный специалист уролог столичного департамента здравоохранения Дмитрий Пушкарь подчеркнул, что задача «Московской онкоурологической школы» – собрать самые новые и современные научные данные по онкоурологии, а также доводить их до всех специалистов.

Главной темой научной дискуссий в ходе мероприятия стали различные аспекты диагностики онкоурологических заболеваний, а также вопросы онконастороженности. Помимо этого, рассматривался опыт Московского городского онкологического консилиума.

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