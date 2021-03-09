Плановый осмотр вовремя выявит болезнь

Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Боткинской больницы, врач-онколог, хирург Сергей Лебедев всегда готов прийти на помощь пациентам с серьезными заболеваниями / Фото: Александр Кожохин /Вечерняя Москва»

Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, число высокотехнологичных операций в столице растет. В этом убедилась «Вечерняя Москва» на примере больницы имени Боткина.

Стать не просто врачом, а хирургом Сергей Лебедев решил еще в школе, прочитав книгу о выдающемся враче Николае Пирогове. И вот уже 20 лет он работает в Боткинской больнице. Последние полтора года руководит Центром амбулаторной онкологической помощи.

Боткинская больница — одно из шести медучреждений города, на базе которых созданы многопрофильные онкоцентры. В них пациенты проходят все этапы лечения: от постановки диагноза до терапии и последующего диспансерного наблюдения.

— Большинство самых частых локализаций злокачественных опухолей выявляются при обычном первичном осмотре, — говорит врач-онколог, хирург Сергей Лебедев. — Поэтому так важно, чтобы пациент ходил к врачу регулярно: не когда что-то заболит, а в плановом порядке.

Не реже одного раза в год мужчинам рекомендуют проверять предстательную железу, женщинам — обследоваться у маммолога и гинеколога.

— Рак легких, также одно из самых частых злокачественных образований, выявляется при обычном рентгенологическом исследовании, — добавил Лебедев. — И уже после 40 лет всем ежегодно нужно делать гастроэндоскопию и колоноскопию, чтобы исключить опухоль желудочно-кишечного тракта.

Повысить точность диагностики медикам помогают современное оборудование и новейшие технологии. Снимки, сделанные компьютерными и магнитно-резонансными томографами, маммографами и рентгеновскими аппаратами, попадают в Единый радиологический информационный сервис, где их сканирует искусственный интеллект, выявляя малейшие отклонения от нормы.

В прошлом году, несмотря на пандемию, в стационарах города медпомощь по профилю «онкология» получили на 33,3 процента пациентов больше, чем в 2019 году. Больным с опухолями предстательной и молочной желез проводили гормонотерапию на дому: приезжал врач и при отсутствии противопоказаний вводил необходимый препарат.

На базе Боткинской больницы в самые трудные времена пандемии открыли ковидный центр, которым руководил как раз Сергей Лебедев.

— Мы спасли очень много пациентов в крайне тяжелом состоянии, — рассказал врач. — К нам привозили больных не просто с коронавирусом, а с инфарктами, инсультами и серьезными патологиями, которые сами по себе были смертельно опасными.

Коронавирусный стационар проработал в больнице три месяца. Еще летом Лебедев возобновил прием своих пациентов. Плановые осмотры помогают вовремя выявить очаги заболевания.

— При обследовании пациентки, которая ранее была прооперирована, прошла несколько курсов химиотерапии от рака толстой кишки, обнаружили в печени метастаз, — вспомнил один из случаев Сергей Лебедев. — Нам удалось удалить его хирургическим путем, и сейчас проявления болезни нет.

Современные операции проводят с помощью роботических инструментов и лапароскопической техники — через небольшие проколы.

— Такие операции снижают риск для здоровья пациентов и способствуют их быстрому восстановлению, — подтвердил главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин. В прошлом году в хирургических клиниках Москвы планово и экстренно пролечили более 200 тысяч больных.

ВАЖНО

В Москве реализуется проект «Персональный помощник» для людей с онкозаболеваниями. Сотрудники центров гос услуг «Мои документы» помогают подопечным записаться на прием к специалистам, напоминают о визите к врачу и решают возникающие проблемы. Информацию о персональном сопровождении пациенты получают в поликлиниках при направлении к врачу-онкологу.

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