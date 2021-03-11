Как бадминтон помогает снять стресс и держать физическую форму

Главврач больницы имени Иноземцева Александр Митичкин на рабочем месте / Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Главный врач больницы имени Иноземцева Александр Митичкин уверен: спокойные начало и завершение дня помогают правильно выстроить всю работу.

Рабочий день главврача начинается рано. В восьмом часу утра ему уже докладывает дежурная служба, как прошла смена в больнице, с какими жалобами поступили пациенты и как их приняли медики. Первые отчеты Александр Митичкин читает в машине.

К восьми утра он уже у себя в кабинете. Есть время для просмотра срочных документов.

— Утро позволяет решить ряд так называемых спокойных вопросов и пообщаться с коллегами, — отмечает он.

Управлять ему приходится большим коллективом. Среди секретов успешного взаимодействия называет четкую постановку задач и умение грамотно подобрать формулировки, которые настроят людей на быстрое и качественное решение даже самой непростой задачи.

Вторым важным моментом на руководящем посту называет определение той грани, за которую ни один управленец не имеет права выйти. Речь о доверии к людям. Эти качества, по его убеждению, заменяют любые административные меры воздействия. Последние только доказывают: руководитель сам что-то делает не так, не выстроил систему управления, неверно поставил задачу.

— Любую причину нужно искать в себе, — считает он.

Одним из самых важных и сложных моментов он называет общение с пациентами. Признается: ни один главврач не сможет наладить качественную систему оказания медпомощи без обратной связи с ее непосредственными получателями.

Еженедельный обход всех отделений нацелен в первую очередь на общение с поступившими пациентами и выяснение условий их пребывания.

— Мы проводим анкетирование при выписке, — продолжает он. — Но бумага не заменит личной беседы. В среднем рабочий день главврача длится 12 часов — в 20 часов Митичкин собирает своих заместителей.

— Восемь часов вечера, как и такое же время утром, можно назвать самым продуктивным. Мы говорим о совершенствовании работы медучреждения, — рассказывает он. — К тому же к 20 часам в моей приемной становится тихо, практически нет никаких входящих звонков.

Обсуждают и спорт. Клиника является инициатором проведения соревнования по бадминтону среди медработников города.

— И это одно из моих увлечений, которое я стараюсь поддерживать. Эта нагрузка помогает снять психологический стресс и держать физическую форму, — делится он.

Переключиться с работы на домашние заботы помогает декапитация — полное отключение головы, так называет Александр Митичкин погружение в домашнюю атмосферу.

— Рутинные занятия — прогулка с собакой, просмотр старых фильмов помогают отвлечься от рабочих забот, — главврач больницы советует уделять время домочадцам, не вспоминая о работе. — Это все нужно для того, чтобы спокойно начать утро и вступить в новый день.

Выходные обычно проходят вне дома — заниматься спортом на природе и прогулки в парках любят все члены семьи главврача.

ДОСЬЕ

Александр Евгеньевич Митичкин родился 25 октября 1959 года. Доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии МГМСУ. Родом из Санкт-Петербурга.

В 1983 году окончил 1-й Ленинградский медицинский институт. По специальности — хирург. После учебы переехал в Москву. Был заместителем главного врача Дорожной клинической больницы имени Семашко, затем в течение шести лет возглавлял больницу. С февраля 2012-го — главный врач ГКБ имени Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы.

В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2004-м — докторскую. Научная работа Александра Евгеньевича связана с хирургией желчных путей, поджелудочной железы.

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