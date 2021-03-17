Психолог рассказала, как найти вдохновение в работе и жизни, когда ничего не радует

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Год только начался, а вам уже ничего не хочется? Вы потеряли интерес к работе и к жизни в целом, постоянно чувствуете усталость? Это первые признаки апатии, которые могут привести к депрессии, если их игнорировать. Как справиться с весенней грустью, рассказывает психолог социально-реабилитационного центра «Алтуфьево» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Виктория Сычева.

Откуда берется апатия

Апатия — это психическое состояние, для которого характерно полное отсутствие или резкое снижение стремлений и интересов, подавленность эмоций, а также безразличие к происходящим событиям и окружающим людям.

К состоянию апатии могут привести разные жизненные невзгоды: развод, разлука и расставание с близкими, смерть родных, болезнь, трудности в личных отношениях и профессиональной деятельности, чувство вины и осуждение окружающих.

— Все это истощает внутренние ресурсы любого человека и ослабляет его психологическую защиту. Подобные кризисные ситуации могут возникать и в подростковом возрасте. В этот период идет активная переоценка ценностей, мировосприятия и мировоззрения. У подростка исчезает желание учиться, работать, ухаживать за собой, жить интересами семьи. Под таким давлением ресурсы организма зачастую иссякают и человек опускает руки. У него возникает стойкое ощущение того, что он ни на что не способен, бесполезен, не понят, одинок. Наступают глубокое разочарование и потеря смысла жизни, — рассказывает Виктория Сычева.

Семь шагов: как выйти из апатии

Психолог из социально-реабилитационного центра напоминает, что при любых обстоятельствах выход есть всегда, даже если в данный момент кажется, что ситуация безвыходная.

1. Начните заботиться о себе.

Глядя в зеркало, подбадривайте себя добрыми словами. Поощряйте себя даже за маленькие достижения. Старайтесь не винить себя во всех неудачах.

2. Очень важно соблюдать баланс труда и отдыха.

Не забывайте о собственных базовых потребностях. Чаще гуляйте. Вносите в жизнь разнообразие, меняйте обстановку, места прогулок.

3. Концентрируйтесь на удовольствии.

Делайте побольше того, чего вам хочется. Например, займитесь любимым хобби, спортом, общением с друзьями. И поменьше вовлекайтесь в действия, которые доставляют вам страдания или дискомфорт.

4. Не злоупотребляйте средствами, влияющими на психику.

Алкоголь, наркотические вещества, успокаивающие препараты только лишь усугубят ваше состояние и могут негативно сказаться на здоровье в целом.

5. Следите за состоянием своего здоровья.

Не забывайте о физическом и о внутреннем, психологическом состоянии. Составьте свой образ психологического здоровья и постарайтесь прочувствовать его всем телом и душой. Представьте, что вы уже вышли из кризиса. Как вы себя чувствуете? Чем вам хочется заниматься? Проживайте это состояние каждый день.

6. Не отгораживайтесь от других людей.

Не бойтесь обращаться за помощью и предлагайте свою помощь. Старайтесь чаще встречаться с близкими и друзьями, проводить больше времени с ними.

7. Обратитесь к профессионалам.

Если самостоятельно улучшить настроение не удается, то можно обратиться к компетентному психологу.

Рекомендации родным

Если ваш близкий человек находится в апатичном состоянии, то постарайтесь к нему быть более внимательным: проявляйте заботу, эмпатию, проводите совместный досуг.

Всячески показывайте, что вы верите в человека. Своей уверенностью вы будете давать ему силы жить дальше.

Если вы понимаете, что вас слушают — значит, не все потеряно. Говорите, подбадривайте, доносите до страдающего апатией информацию о том, что у него все получится.

Помогайте человеку почувствовать себя нужным. Проявите интерес к его проблемам, увлечениям; давайте небольшие задания и просите о помощи, позовите на прогулку. Главное — дарите свое тепло и заботу.

Не требуйте от человека того, чего он сделать не в силах.

Старайтесь говорить с ним о недалеком и светлом будущем.

На заметку!

Если вам тяжело самостоятельно справиться с жизненным кризисом и нужна профессиональная психологическая помощь, вы всегда можете обратиться в один из столичных семейных центров или в Московскую службу психологической помощи населению. Также в Москве работает телефон доверия: 051 — с городского телефона или +7 (495) 051 — с мобильного.

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