Психолог поделилась эффективным упражнением для тренировки мозга

Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

Рисование двумя руками является отличным упражнением для тренировки мозга. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила психолог Реабилитационного центра для инвалидов с использованием методов физкультуры и спорта Татьяна Захарова.

По ее словам, это доступное и полезное упражнение в любом возрасте. У каждого человека есть ведущая рука, которой ему привычно выполнять дела. Тем не менее стоит попробовать написать что-то другой, не ведущей рукой. Это сделать гораздо сложнее, однако подобные упражнения весьма полезны, так как заставляют мозг отходить от привычных способов поведения и искать новые решения.

Для выполнения упражнения в первую очередь нужно хорошо зафиксировать лист. Рисовать можно красками, мелками или фломастерами. Если вы заметите, что одна рука обгоняет вторую, то вам придется ее придерживать, потому что цель задания в том, чтобы все движения выполнялись синхронно. Подобное упражнение поможет ребенку формировать навык самоконтроля и регуляции своего поведения.

Захарова отметила, что лучше всего начинать рисование двумя руками с симметричных изображений. Для этого можно использовать готовые шаблоны, по которым нужно обводить контур, сообщили на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

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