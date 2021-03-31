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Гиповитаминоз у детей: меры профилактики и симптомы
Фото: Из личного архива Елены Кац

Гиповитаминоз у детей: меры профилактики и симптомы

Марьяна Шевцова

Здоровье

Весна у многих из нас ассоциируется не только с завершением зимних холодов. В это время все чаще вспоминается такое понятие, как «авитаминоз» или «гиповитаминоз», связанный с длительным периодом без солнца, отсутствием свежих сезонных овощей и фруктов, а также с ограниченным пребыванием на свежем воздухе. Особенно эта проблема актуальна для детей. На вопросы о недостатке витаминов у детей и способах профилактики гиповитаминоза мы попросили ответить главного врача Детской городской поликлиники № 7 Елену Кац.

— Елена Леонидовна, насколько вообще актуальна проблема гиповитаминоза у юных жителей столицы?

— Если говорить именно о клинической картине детского гиповитаминоза, как его понимают врачи, то в целом его нельзя назвать массовым явлением. Все же в целом у горожан и зимой есть постоянный доступ к овощам и фруктам, пусть и привозным. И на солнце мы все бываем, пусть оно и не такое яркое, как в теплые месяцы. Так что ситуации, когда какие-то заболевания у детей связаны именно с невозможностью получить необходимый набор витаминов и микроэлементов, являются все же исключением. Однако надо понимать, что гиповитаминоз и авитаминоз может быть связан и с другими причинами — нарушением в работе желудочно-кишечного тракта или обмена веществ, приемом некоторых препаратов и так далее. Это уже вопрос соответствующего лечения.

С другой стороны, есть и сугубо бытовое восприятие, когда на недостаток витаминов и у детей, и у взрослых списывают все подряд: и плохой сон, и повышенную утомляемость, отсутствие аппетита и другие симптомы. И в этом есть определенная опасность, поскольку подобные проявления у ребенка могут свидетельствовать о других заболеваниях, которые не «самолечатся» купленными наугад витаминами.

— На что в таком случае должны обращать внимание родители?

— Обращать внимание необходимо на разные аспекты. Помимо уже названных симптомов, можно упомянуть беспокойный сон (так называемый синдром беспокойных ног), частые простудные заболевания, неспособность сосредотачиваться на каком-то одном занятии, постоянная слабость и болезненные ощущения в мышцах и суставах. Кроме того, часто при недостатке определенных витаминов может возникать повышенная чувствительность к солнечному свету. Да и такая известная проблема, как акне, то есть подростковые прыщи, также бывает связана с неправильным питанием и недостатком ряда витаминов.

Но, повторюсь, в таких случаях надо показать ребенка врачу, а не заниматься самоназначениями и самолечением. Не исключено, что речь идет не о гиповитаминозе или авитаминозе, а о чем-то другом. И тут требуется консультация с квалифицированным специалистом, а не советы из интернета или СМИ.

— И все же что бы вы посоветовали в качестве профилактических мер именно от гиповитаминоза и авитаминоза?

— Если исключить различные расстройства, которые могут препятствовать усвоению витаминов детским организмом, то лучшим средством будет разнообразное и рациональное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе и соблюдение режима дня. Последнее тоже важно, так как после долгой зимы организм ребенка очень чувствителен к нагрузкам, которые провоцируют повышенную утомляемость. Поэтому ему требуется полноценный отдых.

Важно регулярно выходить на улицу, чтобы получить ультрафиолетовые лучи, источник витамина D. Комната, где ребенок занимается и спит, должна регулярно хорошо проветриваться.

Что касается рациона, то рекомендуется обязательно включать в него свежие либо замороженные ягоды, фрукты и овощи, орехи, рыбу и морепродукты, различные виды мяса, молочные и кисломолочные продукты. Хлеб желательно использовать со злаками или отрубями.

На самом деле, специально выверять до грамма содержание тех или иных продуктов в ежедневном рационе ребенка не нужно. Главное, чтобы питание было регулярным и разнообразным. При необходимости проконсультируйтесь с врачом. Если потребуется, он может дополнительно порекомендовать какой-либо поливитаминный комплекс.

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