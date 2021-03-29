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Благодаря чат-боту время на сбор анамнеза у врачей столичных поликлиник сокращается вдвое
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Благодаря чат-боту время на сбор анамнеза у врачей столичных поликлиник сокращается вдвое

Марьяна Шевцова

Город

В феврале этого года в Москве заработал чат-бот на базе искусственного интеллекта. Он помогает врачам московских поликлиник собирать основные жалобы на самочувствие пациента перед приемом. В департаменте здравоохранения столицы сообщили, что есть уже первые результаты работы этого сервиса.

— На сбор анамнеза врач-терапевт может тратить около трети времени приема. Теперь же благодаря новому сервису единой цифровой платформы, чат-боту, у терапевта появилась возможность сократить это время почти вдвое и таким образом уделить больше времени общению с пациентом, диагностике его состояния и назначению терапии, — рассказала Ольга Колесникова, заместитель главного врача по медицинской части Городской поликлиники № 218.

По ее словам, чтобы воспользоваться чат-ботом, достаточно просто записаться на прием к врачу. Затем перед приемом придет СМС или push-уведомление со ссылкой на опрос.

— Указать жалобы можно в свободной форме, чат-бот их поймет и задаст уточняющие вопросы, конкретизируя симптомы. При этом каждый последующий вопрос будет зависеть от ответа на предыдущий, — уточнила Колесникова.

Медик добавила, что результаты будут автоматически подгружаться и фиксироваться в протоколе осмотра предстоящего приема, чтобы на самом приеме врач смог больше времени уделить пациенту.

— Чат-бота обучали, используя данные обезличенных электронных карт пациентов, а также информацию из открытых справочников и баз данных по медицине. Привлекали и опытных врачей разных специальностей, — уточнила она.

Ранее сообщалось, что на сайте Московского метрополитена появился чат-бот под именем Александра.

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