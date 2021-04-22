Лечим кожу

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Наступили солнечные дни. На улице все теплее, и одежды на нас все меньше. Совсем скоро настанет время показать себя миру во всей красе! Но беспокоит кожа. То зудит, то краснеет, то волдырь неприятный вскочит, да еще и чешется. Медики говорят: после долгой зимы без витаминов — это обычное дело.

Весна для кожных болячек — благодатное время. Поэтому тем, кто недоволен весенним состоянием своей кожи, не стоит игнорировать посещение дерматолога. Он точно скажет, каких витаминов вам не хватает и что с вашей кожей не так. Ведь причины кожных заболеваний могут быть и более серьезные, чем весенний авитаминоз.

— Самые частые причины — это стрессы, нервное перенапряжение, психоэмоциональное состояние, — поясняет врач-дерматолог Оксана Лупашко. — Другие причины — наследственные факторы, хронические системные заболевания, допустим — сахарный диабет, подагра, онкология. Через кожные высыпания могут проявляться иммунодефицитные состояния (ВИЧ-инфекция, болезни крови), аллергия.

На состояние кожи могут также влиять продукты, которые мы едим, и бытовая химия, которой пользуемся.

В общем, кожных болезней много. И порой их проявления отличить друг от друга невозможно. Только медик способен понять, появились прыщ или красное пятно стараниями самого организма или из-за внешних факторов. Зудящие дерматозы, заболевания с нарушением пролиферации (разрастание ткани. — «ВМ»), воспалительные болячки, вирусные, инфекционные лишаи и доброкачественные образования, фотодерматозы и дерматиты — это лишь некоторые виды кожных заболеваний. Добавим к этому списку высыпания, как признак различных болезней иммунной системы и соединительной ткани, а также лекарственные токсикодермии и грибковые инфекции, и получим устрашающий набор проявлений нездоровья кожи. Но боятся не стоит. Вовремя обнаружить и обезвредить — таков главный принцип борьбы с кожными заболеваниями.

— Чаще всего можно обойтись наружными средствами, — подчеркивает Оксана Лупашко. — Не всегда лечение сопровождается приемом каких-либо препаратов внутрь. Советую не забывать и про профилактику. Самое простое — почаще мыть руки. Если порезались — обработайте ранку антисептиком, зеленкой, бетадином, йодом — чем угодно. Главное, чтобы инфекция не проникла внутрь.

Кроме того, имеет смысл скорректировать питание. Кожа любит жирные кислоты, белок и нуждается в микроэлементах. Это значит, что в меню человека, который старается избежать кожных заболеваний, должно быть мясо, морепродукты, зелень и водоросли.

— Также должно быть достаточное количество витамина D, — напоминает доктор. — Он положительно сказывается на состоянии придатков кожи.

И, конечно же, не сбрасываем со счетов аллергию — одну из весенних причин кожных заболеваний. Если кожа реагирует высыпаниями именно на цветение просыпающейся зелени, то покраснениям, «пупырышкам» и зуду будут сопутствовать так называемые катаральные проявления. Проще говоря, из носа — течет, из глаз — течет.

— Основные правила ухода за кожей, склонной к аллергии, — постоянное увлажнение, — советует дерматолог. — Ее нужно смазывать лечебными кремами, не допуская появления трещин. А антигистаминные средства не дадут распространиться процессу.

СПРАВКА

Медики считают, что состояние нашей кожи напрямую зависит в том числе и от нашего образа жизни. Хуже всего приходится коже любителей позагорать. От загара она высыхает, покрывается морщинками и пигментными пятнами. Поэтому солнцезащитные кремы на лицо и руки нужно наносить круглогодично. Только солнцезащитный фактор у таких кремов должен быть разный: осенью и зимой — 30, весной и летом — 50. На втором месте — курение и алкоголь. Они тоже портят кожу, делая ее серой, неухоженной на вид и сухой. Ну а на третьем — экология. У людей, живущих в «чистой» местности, кожа намного здоровее, чем у тех, кто обитает в местах с проблемной экологией.

Последним рекомендуется более тщательно очищать кожу и пользоваться экстрактами с антиоксидантами.

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