«Пережить волну»: врач рассказал, когда в Москве пройдет пик цветения

Фото: Pixabay

В Москве продолжают цвести и выбрасывать пыльцу многочисленные деревья и растения. Аллергикам в эту пору приходится очень непросто. «Вечерняя Москва» узнала у аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, когда это обострение отступит, а также попросила дать советы тем, кто страдает от аллергии.

«Пережить волну с деревьями»

По словам врача, в условиях города самые сильные аллергены принадлежат цветущим деревьям — березе, ольхе, орешнику и тополю. Последний либо уже зацвел со всеми остальными, либо вот-вот готовится к этому, сказал Болибок.

— Цветение сильно зависит от погоды и того, какой была весна. В этом году из-за очень снежной зимы весна была довольно ранняя, поэтому деревья цветут хорошо, много, выбрасывая пыльцу в воздух, — пояснил он.

При этом синоптики обещают, что на следующей неделе в столице будет аномальная жара. Болибок в этой связи обратил внимание, что сухая, теплая и ветреная погода — «это хуже всего для аллергиков», поскольку в таких условиях все активно цветет, пыльца выбрасывается наружу и разносится ветром.

Несмотря на это, собеседник «ВМ» выразил мнение, что терпеть аллергикам нападки природы осталось не очень долго. Уже к началу лета им должно полегчать, считает аллерголог.

— Обычно к концу мая — началу июня все это кончается, хотя дальше начинают цвести луговые (злаковые) травы и одуванчики. Впрочем, для Москвы это не особо актуально, поскольку за городскими газонами хорошо следят, их регулярно косят. Пыление этих трав не будет особо сильным, — заявил он.

Болибок уточнил, что в июле-августе, ближе к середине лета, ожидается цветение полыни и лебеды (сорных трав). Они также не должны доставить больших проблем, если за газонами продолжат ухаживать с привычной тщательностью, добавил врач.

— Сейчас нужно пережить эту волну с деревьями, и дальше будет полегче, — констатировал он.

Фото: Pixabay

«Пользоваться благами пандемии»

Чтобы относительно спокойно пройти через цветение деревьев и растений, Болибок советует «пользоваться благами пандемии» коронавируса. По словам медика, медицинские и защитные маски окажут аллергикам серьезную услугу, если правильно ими пользоваться.

— Рекомендую надевать их еще до выхода из дома на улицу и не снимать, пока не доберетесь до следующего помещения, — рассказал собеседник «ВМ».

Он пояснил, что маска работает как барьер, защищающий от проникновения аллергенов в организм человека. По такому же принципу рекомендуется носить очки для защиты глаз, добавил Болибок.

— Встречный поток воздуха, когда вы идете, вносит пыльцу вам в глаза, из-за чего может развиться конъюнктивит. Может произойти воспаление конъюнктива глаза, — предупредил аллерголог. — Поэтому после прогулки необходимо умыться, прополоскать рот и нос. По возможности пользоваться солевыми растворами.

По словам медика, остальная одежда — и верх, и низ — тоже должна закрывать тело настолько, насколько это возможно. Шортам лучше предпочесть брюки, мини-юбке — юбку подлиннее, чтобы закрывала щиколотки, уточнил врач.

— Верхняя одежда, даже если это просто футболка, должна быть с длинным рукавом, — советует эксперт. — И обязательно нужен головной убор. Все это вместе с масками позволит добиться главного — предотвратить контакт (человека с аллергеном — прим. «ВМ»).

Помимо прочего Болибок призвал аллергиков воздержаться от проветривания помещений в открытую, поскольку ветер с улицы может занести пыльцу домой. Перед распахиванием окон как минимум следует затянуть их или форточку марлей, порекомендовал собеседник «Вечерней Москвы».

Читайте также: Врачи назвали признаки, по которым можно отличить аллергию от простуды