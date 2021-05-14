Москвичам рассказали, когда в столице установится июльская погода

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В Москве на следующей неделе ожидается июльская погода. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, уже на грядущей неделе температура воздуха в столице будет выше нормы. Такая погода скорее характерна для середины лета.

— Очень высокая температура будет в конце этой недели, но особенно — в начале следующей. В понедельник температура будет уже на 6-7 градусов выше нормы, а во вторник даже на 7-8 градусов, — цитирует метеоролога ТАСС.

Уточняется, что по данным Гидрометцентрав начале следующей недели температура воздуха будет в диапазоне 23-28 градусов.

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