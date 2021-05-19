Прививка от наивности: как защититься от мошенников при вакцинации от коронавируса

Фото: Пресс-центр МВД России

Москвичи столкнулись с новым видом мошенничества. Преступники, притворяясь медработниками, приходят к ним домой, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Доктора вызывали?

Пока неизвестно, попался ли кто-то на эту удочку. Однако правоохранителями уже были зафиксированы попытки обмана таким способом.

— На майских праздниках ко мне постучались в дверь. Там стояла женщина. Она представилась сотрудницей службы соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или спецкостюм, — поделилась пенсионерка Ирина.

Москвичка не стоит на учете в Департаменте труда и социальной защиты города Москвы. Поэтому раньше никто из этой организации ее не навещал, и неожиданный визит такого сотрудника вызвал подозрения. Пенсионерка не пустила к себе мошенников. Позже в прессе появились и другие сообщения о злоумышленниках. Снова они пытались проникнуть в квартиру под предлогом вакцинации.

— Открыв дверь таким преступникам, ожидать можно чего угодно. Например, они под предлогом вакцинации предложат еще тысячу услуг на все имеющиеся у пенсионера деньги. Еще преступники могут усыпить пенсионера специальным уколом и похитить из его квартиры все сбережения, ценные вещи, драгоценности и технику, — предупредила адвокат Анастасия Штерн.

В Москве, правда, можно пройти вакцинацию на дому. Но эта услуга доступна только маломобильным гражданам. Таких в столице порядка 120 тысяч. Однако медики заранее позвонят человеку, чтобы предупредить его о своем визите и договориться об удобном времени. В крайнем случае подобных гостей всегда можно проверить.

— Нужно позвонить в регистратуру, уточнить, есть ли у них такой сотрудник. Поясните, что вы можете прийти на вакцинацию сами. Работники все поймут и объяснят, куда надо явиться. Мошенники же начнут уговаривать и запугивать, — рассказала адвокат.

Не стоит забывать и о праве обратиться по телефону экстренной помощи. Можно сообщить, что у вас под дверью подозрительный человек и вы опасаетесь противоправных действии.

Приехавший сотрудник патрульно-постовой службы разберется в происходящем и ни в коем случае не осудит вас за вашу бдительность.

Платное общение

Недавно один из крупных мессенджеров поменял правила пользования. Абоненты получили соответствующее уведомление. Чтобы продолжить общаться в приложении, нужно было принять новые условия. Этим решили воспользоваться мошенники. Спустя некоторое время после обновления часть абонентов, в основном пенсионеры, получили следующее сообщение: «Теперь пользование приложением будет платным. Чтобы этого не произошло, мы должны убедиться, что вы активный пользователь.

Поэтому отправьте это сообщение еще 10 людям» Эксперт инжинирингового центра Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров призвал москвичей не реагировать на сообщения с таким содержанием. Злоумышленники пытаются очернить компанию, которая владеет приложением, и навредить ей чужими руками.

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