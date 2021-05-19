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Более 23 тысяч горожан посетили павильоны «Здоровая Москва» с 11 мая
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Более 23 тысяч горожан посетили павильоны «Здоровая Москва» с 11 мая

Полина Долганова

Город

Более 23 тысяч человек проверили состояние своего здоровья в павильонах «Здоровая Москва», которые открылись в 46 парках Москвы 11 мая. Об этом в среду, 19 мая, сообщил руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения столицы Алексей Безымянный.

— В настоящий момент мы увидели большой спрос в проведении чекапов в этих павильонах. Больше 23 тысяч человек уже прошли чекапы, — заявил Безымянный.

По его словам, самыми популярными процедурами у горожан оказались экспресс-диагностика крови, кардиометрия и проверка глазного давления.

Отмечается, что само проведение чекапа занимает около часа. Основной целью проекта является формирование эффективной системы профилактики, а главной задачей — раннее выявление различных заболеваний, сообщает ТАСС.

Напомним, павильоны «Здоровая Москва» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Чтобы пройти обследование, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, или его копию. Предварительная запись не требуется. Также в павильонах можно сделать прививку от коронавируса.

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