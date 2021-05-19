«Хочешь жить — вакцинируйся»: нужно ли принуждать россиян делать прививки от COVID-19

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Вакцинация в России добровольная, однако в целях защиты населения в некоторых случаях ее можно сделать и обязательной. Об этом во время пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Поскольку мероприятие, на котором выступил политик, проходит во время продолжающейся пандемии COVID-19, «Вечерняя Москва» спросила у специалистов, допустим ли такой подход для защиты людей от опасных инфекций и нужно ли их заставлять делать прививку от коронавируса.

Подходы у экспертов к данному вопросу были разные, но при этом ни один из них не отрицал важности прохождения иммунизации.

Без вакцины по противопоказаниям

Как считает ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов, принудить население к вакцинации, скорее всего, не получится и нужно искать другие методы.

— Если народ начнешь заставлять, он точно будет сопротивляться. Должны быть какие-то побудительные причины. Надо как-то четче работать с вакцинами и с тем, что вокруг вакцинации делается. Слишком много было каких-то обсуждений, вызвавших у народа недоверие. Во-первых, стоит выбрать вакцину, которая сильная и максимально эффективная. Во-вторых, я считаю, что если не вакцинировать большую часть людей, вакцинация не будет эффективной. Мне совершенно непонятно, почему народ поехал в Турцию без прививок. Ясное дело, что если там ситуация не очень, новые штаммы к нам придут. То же самое с Индией. С ней есть авиасообщение. Но на такие рейсы нужно только привитых пассажиров допускать, причем с обеих сторон, — уверен специалист.

По его словам, сейчас в России намного больше переболевших, чем вакцинированных. Перенесенная инфекция порой даже лучше, чем вакцинация, но через восемь месяцев антитела уходят, говорит эксперт. Поэтому нужны еще и определенные справки со сроком действия.

Специалист напомнил, что вакцинация неоднократно спасала нашу страну от множества болезней, и, когда прививки были обязательными, никто не возмущался. Впрочем, за последние 50 лет иммунный статус населения поменялся. Так что с учетом противопоказаний значительная часть людей и так не получит прививку, заметил Чепурнов.

Проблема гораздо глубже

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова, доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов больше делает ставку на осознанность людей.

— На вопрос об обязательной вакцинации нельзя ответить «да» или «нет». Он гораздо шире и глубже. Хочешь жить — вакцинируйся, не хочешь — тогда жди, что будет. Человечество придумало то, с помощью чего можно бороться с различными болезнями, и лучше этими средствами пользоваться, заниматься профилактикой, а не тяжелым лечением. Вирус тем более не выбирает, кого поражать — только больных или только здоровых. Кроме того, есть биологическая безопасность государства. Мы должны защитить свою нацию, — отметил он.

По его словам, над этим работают целые институты, экспертные сообщества. На основе их заключений принимаются решения и вырабатывается дальнейшая политика, с помощью которой поддерживается здоровье нации, рождаются здоровые дети и увеличивается продолжительность жизни.

Михаил Костинов констатировал, что сейчас людей старше 60 лет становится все больше и они все хотят жить. А если люди хотят жить, они должны сделать все возможное, чтобы не заболеть, уверен профессор. Вакцинация — самый простой способ снизить вероятность столкнуться с инфекцией.

Действующие законы можно и не менять

Бывший главный государственный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко придерживается мнения, что людей нужно убеждать прививаться, причем бизнес тоже не должен здесь оставаться в стороне.

— У нас четыре вакцины сейчас, а охват прививками не очень большой. Это плохо. Чем быстрее мы привьемся, тем скорее забудем все ограничения. Что касается бизнеса, то у него руки развязаны. Если я работодатель, а в том же общепите у нас в основном работают частные компании, то имею право поставить своим сотрудникам условие привиться. Такой принцип используется во всем цивилизованном мире, — заявил политик в беседе с корреспондентом «ВМ».

Депутат напомнил, что в России есть закон об «Иммунопрофилактике инфекционных болезней» 1998 года, принципом которого является информированное согласие на прививку. Озвученный Онищенко метод убеждения, с одной стороны, не нарушает действующие правовые нормы, а с другой, может повысить эффективность кампании по иммунизации населения.

Вакцины — достижение нашей страны

Российские вакцины, в частности «Спутник V», изучаются и применяются на международном уровне, говорит член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

— Все документы по вакцине «Спутник V», ее свойства очень хорошо представлены в журнале Lancet, который входит в двойку самых цитируемых общемедицинских журналов мира. Поэтому то, что наша страна разработала данную вакцину, является огромным достижением, которое, конечно же, очень хотелось бы внедрить в общероссийскую практику, — резюмировал ученый.

Отметим, что сейчас ни о какой принудительной вакцинации населения речи не идет. По словам Дмитрия Медведева, этот вопрос лежит в плоскости «соразмерности ценностей», где с одной стороны ценности отдельной жизни, а с другой — защиты всего населения. Эти аспекты юристам еще предстоит проработать и дать свою оценку.

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