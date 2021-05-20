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Держи руку на пульсе: как работают павильоны здоровья в московских парках
На- родный артист России Денис Майданов про- шел чекап в павильо- не, который находится в парке «Фили» / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Держи руку на пульсе: как работают павильоны здоровья в московских парках

Альфия Камилова

Здоровье

Всего за пару дней работы проекта «Здоровая Москва» павильоны посетили уже свыше семи тысяч человек, которые прошли полный чекап (специально разработанные программы комплексного медицинского обследования. — «ВМ»).

Впервые этот проект, который позволяет бесплатно и без предварительной записи проверить свое здоровье, стартовал в столице в 2019 году. Медицинские центры, расположенные в шаговой доступности от дома, уже тогда пользовались большой популярностью у москвичей — возможностью пройти соответствующее обследование воспользовались свыше 400 тысяч горожан. Поэтому было принято решение продолжить проект и в 2020 году, но задуманному помешала пандемия. Из-за нее открытие павильонов перенесли на 2021 год.

Проверить свое здоровье в парк «Фили» пришел и народный артист России Денис Майданов.

— Очень хорошо, что в этом году павильоны «Здоровая Москва» вновь открылись, — отмечает он. — Удобные расположение и режим работы — с 8 утра до 20 часов вечера — как раз для того, чтобы каждый человек мог выбрать оптимальное время для обследования.

Музыкант признается, что из-за плотного графика не всегда удается найти время на визит к врачу. Особенно когда вроде бы ничего не беспокоит. Но, как известно, если не болит, это еще не значит, что все в порядке. Поэтому в целях профилактики Денис Майданов за час посетил нескольких специалистов и прошел нужные исследования — проверил работу щитовидной железы, артериальное давление, сделал электрокардиограмму и другие исследования .

— Такого проекта я не встречал в других городах. А это же очень удобно. Я пришел к врачу без записи, прошел обследование, сдал анализы и получил рекомендации. И на все про все уходит не более часа, а время в современном мире — бесценно, — отметил артист.

В целом же каждый посетитель павильона может сдать общий анализ крови, экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, пройти электрокардиографию, а при необходимости и УЗИ щитовидной железы. Также медики измеряют внутриглазное давление, рост, вес, определяют индекс массы тела. Мужчинам делают ПСА-тест, а женщинам от 18 лет назначают УЗИ молочных желез.

— Количество обследований в павильоне больше, чем при стандартной диспансеризации, — подчеркнул заместитель главного врача по профилактике консультативно-диагностического центра № 2 Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Подшибякин. — А в этом году перечень обследования еще и расширился. Теперь мы проверяем кровь на липидный спектр, ведь повышенный холестерин — основа развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также у нас начал работу смотровой кабинет для женщин и прививочный пункт, где каждый желающий после осмотра врача может вакцинироваться от коронавируса.

Всего в павильонах «Здоровая Москва» установлено 1,5 тысячи единиц медоборудования для раннего выявления онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, патологии органов дыхания и эндокринной системы. К слову, предварительный диагноз, поставленный врачом, автоматически попадает в электронную медицинскую карту пациента.

Особая схема реагирования разработана на тот случай, если медики выявят у пациента какие-либо отклонения. Так, прописан обязательный алгоритм последующих исследований, их очередность и организации, в которых их можно пройти.

— Если во время осмотра выявлен риск возникновения онкологического заболевания, человек не будет направляться в поликлинику, как это было раньше, его пригласят в Центр амбулаторной онкологической помощи, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, добавив, что к системе подключен телемедицинский центр.

Чтобы проверить свое здоровье в павильоне, достаточно иметь при себе московский полис ОМС (его номер) или быть прикрепленным к городской поликлинике. Кроме того, понадобится паспорт (его ксерокопия) или другой документ, удостоверяющий личность.

Медицинские работники готовы принять всех желающих старше 18 лет. А сами павильоны «Здоровая Москва» будут работать в городе до 15 октября.

КРОМЕ ТОГО

Ценность проекта оценила и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что эта инициатива повышает осведомленность жителей Москвы о факторах риска неинфекционных заболеваний. И отметила необходимость ранней диагностики некоторых заболеваний, таких как гипертония и сахарный диабет.

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