«Солнце пожирает»: как противостоять аллергии на ультрафиолет

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Фотодерматит, или повышенная чувствительность кожи к солнечным лучам, — заболевание, которое проявляется в виде аллергической реакции, волдырей и зуда из-за воздействия ультрафиолета. Около 20 процентов населения мира страдают от этого недуга. Как распознать фотодерматит и что делать при появлении первых симптомов, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Людмила Герасимова.

По ее словам, фотодерматит начинает проявляться во время длительного нахождения на солнце:

— Вещества, которые оседают или попадают на кожу, начинают вступать в реакцию с солнечными лучами. Ультрафиолет токсично воздействует на эпителий и вызывает аллергию. В результате может возникнуть экзогенный или эндогенный фотодерматит. Первый вариант начинается, когда ультрафиолет вступает в реакцию с веществами на поверхности кожи, а второй — при взаимодействии с клетками, расположенными под кожей.

В качестве примера экзогенного фотодерматита Герасимова привела так называемый луговой фотодерматит, возникающий во время цветения трав:

— У больного образуется вещество фурокомарин, которое оседает на коже. У человека могут наблюдаться покраснение, высыпание и зуд. Как говорится, солнце пожирает.

Наиболее ярко симптомы болезни проявляются поздней весной и в летний период, когда человек находится в зоне цветения трав и под солнечными лучами, заметила врач:

— Другой причиной является использование в момент принятия солнечных ванн косметических средств — дезодорантов и иных ароматических веществ. Эти средства могут содержать химические вещества, которые при взаимодействии с лучами солнца вызывают отек кожи, зуд и раздражение.

Фотодерматит также могут провоцировать различные лекарства. В их числе антибиотики, сульфаниламидные, антигистаминные, противовоспалительные препараты, амиодарон. Кроме того, раздражение и аллергическая реакция от солнца грозят коже, которая накануне была подвергнута пилингу или татуажу.

Самые неочевидные симптомы болезни могут появиться у тех, кто имеет патологию метаболического обмена или иммунной системы, говорит врач:

— Ярким примером такой патологии может быть порфирия, или порфириновая болезнь, — нарушение пигментного обмена с повышенным содержанием порфиринов в крови и тканях и усиленным их выделением. Также у больного может быть солнечная экзема.

Когда проявляется недуг?

Реакция на солнце бывает немедленной, фототоксической — проявляется через два–три часа после пребывания на солнце — и фотоаллергической — возникает через несколько дней.

— Основные симптомы заболевания — покраснение и шелушение кожи, образование пузырьков и фолликул, — объясняет Герасимова.

Раздражителем болезни могут стать еще и фотосенсибилизаторы — некоторые овощи и растения. К ним относятся сельдерей, морковь, петрушка, пастернак, а также все виды цитрусовых.

Профилактика и лечение

Если ультрафиолет вызывает у вас аллергическую реакцию, необходимо, по словам врача, соблюдать определенные правила:

— Нужно избегать пребывания на солнце в период с 11 до 16 часов. При выходе на улицу — использовать головной убор и надевать свободную одежду. При принятии солнечных ванн — выбирать теневые участки или загорать под зонтиками и тентами.

Терапевт предупредила: даже если вы посещаете пляж в правильное время, каждые два часа наносите на кожу солнцезащитный крем с высокой степенью фотозащиты — 50+.

При проявлении первых признаков фотодерматита нужно обработать покрасневшие участки мазью, содержащей кортикостероиды, цинк, ланолин или метилурацил. Также можно принимать противовоспалительные средства и препараты для очистки печени.

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