Не только остеохондроз: какие заболевания можно вылечить правильным массажем

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Массаж — отличная процедура для улучшения здоровья и общего самочувствия. Как рассказал массажист Владимир Яременко, с помощью правильной техники можно не только получить удовольствие, избавиться от стресса и тревоги, но и вылечить ряд болезней.

На массаж пора отравляться, если у вас: частые головные боли, нет энергии, сил, хорошего настроения, депрессия, повышенная раздражительность, изменился цвет лица, появились синяки или отечность в теле, боль (необязательно сильная) или дискомфорт в теле. Кроме того, посетить специалиста нужно, если ваша деятельность связана с сидячей работой, испытываете сильные физические нагрузки, снижается иммунитет, чаще стали болеть, ухудшился сон, нарушена работа ЖКТ.

СВОЙСТВА МАССАЖА

Укрепление иммунитета

Во время массажа увеличивается количество клеток, которые отвечают за иммунитет.

Восстановление нервной системы

Массажи стимулируют нервную систему организма, помогают человеку отдохнуть и расслабиться.

Восстановление качества сна

Благодаря воздействию на сосуды массаж помогает нормализовать сон и самочувствие. А также помогает человеку погрузиться в глубокий сон, чтобы организм мог полноценно восстановиться.

Ускоренное похудение

Улучшенное кровообращение способствует избавлению от подкожного жира.

Восстановление нервной системы

Во время массажа выделяются «гормоны счастья», которые способствуют нормальному функционированию нервной системы.

Понижение кровяного давления

Массаж способен понизить кровяное давление. Помогает вернуть организму эмоциональную стабильность.

Расслабление и снятие боли в мышцах

Процедура расслабляет напряженные мышцы и снимает боль благодаря улучшению кровотока.

Фото: Из личного архива Владимира Яременко

ТЕХНИКИ МАССАЖА В БОРЬБЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Массаж при сколиозе

Сколиоз — это аномальное искривление позвоночника от продольной оси в сторону. Один из наиболее распространенных типов — подростковый идиопатический сколиоз, которым страдают дети и подростки. Массаж дает несколько преимуществ для людей со сколиозом, например, расслабление мышц, увеличение подвижности суставов и уменьшение боли. Массаж увеличивает приток крови к мышцам и тканям, снимает боль и повышает мобильность.

Массаж при мигрени, спондилоартрозе, артрозе

Массаж шейно-воротниковой зоны поможет снять головные боли и вылечить заболевания. А также поможет наладить кровообращение, снизит напряжение с мышц, приведет в норму кровяное давление. Процедура также показана как часть системы здорового образа жизни, в качестве профилактики различных заболеваний.

Массаж при плоскостопии

Плоскостопие — это физиологически неправильная форма стопы, при котором снижается высота поперечного и продольного сводов стопы. Стимулирование определенных точек на ногах поможет избавиться от боли и решит проблемы плоскостопия, уменьшится отечность, простимулирует работу сердца и сосудов.

Массаж при астме, хроническом бронхите

В острой фазе заболевания основные терапевтические меры направлены на борьбу с температурой и улучшением дыхательной функции пациента. Массажная процедура направлена на стимулирование деятельности бронхов и системы кровообращения. Это способствует более эффективному отхождению мокроты и снижению негативного воздействия интоксикации. Уже после первого сеанса дыхание становится мягче, уменьшаются хрипы. При таком виде заболеваний помогут перкуссионный, дренажный, вибрационный, баночный, медовый массажи.

Массаж при гастрите

Массаж в комплексном лечении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта назначают для оказания нормализующего влияния на органы брюшной полости, чтобы способствовать улучшению их секреторной деятельности, улучшению функции гладкой мускулатуры кишечника и желудка, укреплению мышц брюшного пресса. Лечебный массаж выполняется при максимальном расслаблении мышц живота. Мастер применяет техники поглаживания, растирания и вибрационные приемы.

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