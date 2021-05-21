Эксперт рассказал, кому не стоит покупать домашний тренажер

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Смысл в покупке домашнего тренажера есть тогда, когда вы делаете это приобретение не только осознанно, но и собираетесь действительно им пользоваться, убежден массажист Владимир Яременко. В подавляющем большинстве случаев, по его словам, домашние тренажеры используются в качестве вешалок для одежды или не используются совсем, пылясь под кроватью.

Практически у каждого дома есть те или иные приспособления для занятия спортом: гантели, прыгалки, блоки для йоги, коврики, степперы, даже фитболы. Все это разнообразие инвентаря никак не мотивирует их обладателей на то, чтобы заниматься собой.

Вопрос о покупке тренажера — это прежде всего вопрос мотивации. Для одних людей наличие дома беговой дорожки — это отличный стимул поддерживать физическую форму, работая, например, удаленно, особенно в современных условиях. Для других — тех, кто точно так же работает дома, — наличие того или иного приспособления для фитнеса не более чем предмет мебели. Таким людям лучше заниматься под присмотром тренера. Персональные тренировки будут мотивировать гораздо эффективнее, чем потраченные на домашний тренажер деньги.

Решите для начала, какой вид активности нужен лично вам, насколько вы действительно готовы заниматься самостоятельно. Возможно, походы в зал для вас — наилучший вариант активности, к тому же можно сэкономить на дорогостоящем оборудовании.

Если мы говорим о том, что целесообразно покупать, то это, как правило, тренажеры для кардионагрузки: беговые дорожки, степперы, велотренажеры, эллипс. Помимо аэробной нагрузки, они способствуют сжиганию калорий и подтяжке мышц. Но надо понимать, что большое количество калорий во время кардиотренировок не сжечь. Для того чтобы реально похудеть, нужно заниматься много, часто, постепенно повышая нагрузку. Если есть желание накачать мышечную массу и сбросить вес быстро, то вам больше подходят силовые тренировки в тренажерном зале — домашний тренажер вам вообще не нужен.

Если раньше пределом мечтаний был эллиптический тренажер, который удовлетворял нескольким условиям, таким как компактность и многофункциональность (эллипс, по сути, является гибридом беговой дорожки, велотренажера и степпера), то сегодня все больше людей стараются приобретать компактные беговые дорожки, которые после тренировки можно убрать под кровать или захватить летом на дачу. Учитывая, что и тот, и другой вариант домашнего тренажера стоит отнюдь не дешево, хорошенько подумайте, нужен ли вам такой дорогостоящий «предмет мебели», будете ли вы заниматься или все-таки начнете для начала посещать зал, чтобы войти во вкус и понять, какой именно кардиотренажер вам нравится больше.

Еще раз хочется напомнить, что в условиях зала кардиотренажеры чаще всего используются в качестве разминки перед силовыми упражнениями. Цель аэробной тренировки — повысить выносливость организма и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

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