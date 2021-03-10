Терапевт рассказал, в каких случаях противопоказан массаж

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Медики давно используют методику массажа для лечения различных болей в теле, расслабления мышц и профилактики некоторых болезней. Однако данная мануальная техника может оказывать и негативные последствия для организма. Перед тем, как воспользоваться услугами массажиста, следует узнать о противопоказаниях.

Двигательный терапевт Артем Ранюшкин в эфире «Радио 1» рассказал о том, кому нельзя делать массаж.

— Методики и техники массажа бывают разные. Есть такие, где к телу человека даже не прикасаются, но называют это массажем. Если говорить про классическое его понимание, есть несколько категорий противопоказаний: временные, абсолютные и локальные. Ответственность за них делится между специалистом и человеком. То есть массажист не всегда может увидеть своими глазами, что массажировать нельзя, а человек, который обратился к специалисту, не всегда знает о своих внутренних противопоказаниях, из-за этого можно попасть в небольшую ловушку, — объяснил Артем Ранюшкин.

По его словам, временные противопоказания бывают при определенных болезнях кожи, в том числе при аллергических реакциях. Дело в том, что следствием данной мануальной техники является усиленный кровоток. Поэтому массаж может привести к нестабильности артериального давления, обострению инфекционных заболеваний и так далее. Наличие ссадин и свежих татуировок также является основанием для временных противопоказаний.

При этом абсолютно нельзя массажировать тело человека при ангине, гриппе или ОРВИ.

— К этим противопоказаниям относятся и более серьезные заболевания: болезни крови, злокачественные образования, остеомиелит, цинга, активная форма туберкулеза. Сюда также можно отнести психические расстройства человека, которые не всегда проявляются, — подчеркнул эксперт.

К локальным запретам относятся случаи, когда у человека есть проблемы в конкретном участке тела. Ему можно делать массаж, но не в тех зонах, где это запрещено.

— К таким противопоказаниям относятся заболевания молочных желез. При этом грудную клетку и молочные железы массажисты стараются вообще не трогать. Есть трофические язвы, и массаж допускается при таких проблемах на ранних стадиях. Но если у человека есть доброкачественная опухоль, это не значит, что с ним нельзя работать, — добавил Артем Ранюшкин.

Если говорить о доброкачественных опухолях, простате, миоме матки, то специалистам нужно максимально избегать зоны, где может увеличиться кровоток, который в свою очередь приведет к росту проблемы. К локальным противопоказаниям, по мнению эксперта, также можно отнести недавние роды, беременность и псориаз.

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