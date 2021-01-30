Массажист рассказал об эффективных техниках для похудения дома

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Огромное количество массажей, как профессиональных, так и доступных каждой женщине (самостоятельных), способствует жиросжиганию, усилению кровообращения и, соответственно, похудению. Об этом рассказал массажист Владимир Яременко.

Из профессиональных техник можно выделить вакуумно-роликовый массаж, лимфодренажный, аппаратные виды массажа, точечный и тайский массаж.

Однако какой бы вид массажа вы не выбрали (в салоне красоты или дома), важно помнить о том, что сам по себе массаж без дополнительных усилий с вашей стороны не может дать стабильного результата подтяжки тела и похудения. Поэтому если вы ставите перед собой задачу похудеть с помощью массажа, для начала измените свое питание. Так процесс сброса лишних килограммов будет более интенсивным и правильным.

Среди видов массажа, которые делаются самостоятельно, можно выделить вакуумный (баночный) массаж. Для данного вида массажа можно приобрести домашний вакуумный массажер или специальные банки (из стекла или силикона), которые можно найти в любой аптеке. Вакуумный массаж отлично стимулирует кровообращение и метаболизм, обладает лимфодренажным эффектом, справляется с проявлениями целлюлита, растяжками, улучшает состояние кожи. Перед тем как приступить к вакуумному массажу в домашних условиях, необходимо специально подготовить кожу: очистить ее при помощи скрабирования, нанести массажное масло или крем, затем поставить банку. Обратите внимание, что кожа должна быть втянута в нее не более чем на полтора сантиметра. Сам массаж необходимо выполнять скользящими круговыми движениями достаточно аккуратно, чтобы не травмировать верхний слой кожи. Улучшения в состоянии кожи, ее подтяжку можно заметить уже через 4–5 сеансов вакуумного массажа.

Еще одной эффективной методикой для похудения является гидромассаж, совмещенный с контрастным душем. Для сеанса гидромассажа необходима специальная насадка для душа с разными режимами. Насадка используется для проблемных зон (бедра, живот): с помощью струи воды создается массажный эффект, который усиливает кровообращение, улучшает самочувствие и помогает подтянуть кожу.

Для того чтобы выровнять рельеф кожи, применяется щипковый массаж. Данный вид массажа отлично зарекомендовал себя в борьбе с «апельсиновой коркой». Чтобы повысить эффективность методики, кожу необходимо предварительно разогреть: для начала нужно принять ванну в течение 20–30 минут и растереть проблемные участки при помощи массажной варежки. Затем можно приступать к пощипываниям: с усилием захватите кожу между большим и указательным пальцем, затем отпустите. Таким образом пройдитесь по всей проблемной зоне. На щипковый массаж должно уходить от 15 до 20 минут. Чтобы закрепить успех после процедуры, примите контрастный душ и нанесите на кожу антицеллюлитный крем.

Фото: Из личного архива Владимира Яременко

В домашних условиях можно попробовать медовый или кофейный массаж. Кофе и мед частенько используются в качестве скрабов, но они способны не только избавить от ороговевшего слоя клеток, омолодить кожу и сделать ее более мягкой и гладкой. Нанесите мед на проблемную зону — там, где у вас расположены, например, жировые ловушки, и аккуратно массируйте это место. Каждой проблемной зоне нужно уделить от 15–20 минут, а массировать ее до того момента, пока мед, который вы нанесли, не окажется на ваших руках. Затем смойте остатки меда теплой водой и не забудьте нанести антицеллюлитный крем. Для массажа с кофе можно использовать кофейную гущу, в которую нужно добавить немного масла — оливкового, персикового или абрикосового, кокосового или любого другого растительного. Домашний массаж можно использовать как самостоятельную процедуру для похудения и лифтинга, так и в качестве поддержки между курсами профессионального массажа, чтобы усилить их эффект.

Самое главное — занимаясь самомассажем в домашних условиях, не стоит забывать, что процедуры нужно проводить за час до приема пищи или через два часа после него. Гидромассаж лучше делать перед сном. Любой массаж становится эффективней, когда делается на разогретой коже. И при вакуумном, щипковом и ручном массаже у вас не должно быть никаких неприятных ощущений. Также не стоит забывать: чтобы получить результат, процедуру массажа нужно проводить регулярно (1–2 раза в неделю).

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