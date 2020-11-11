Турникеты открываются. Контрольные пункты появились 58 лет назад

Фото: Главное архивное управление Москвы

Автоматические контрольные пункты — турникеты — появились в столичном метро 58 лет назад. В Главархиве Москвы «Вечерке» рассказали о первых экземплярах.

О том, как улучшить и сделать удобнее систему прохода пассажиров в метрополитен, задумывались еще во время открытия первых станций — в 1935 году.

— Самыми первыми билетами стали картонные, на них проставлялась специальная отметка, и после билет действовал 35 минут. Затем появились бумажные билеты, которые при входе в метро надрывались контролером. Но такая схема вскоре стала неудобной — поток пассажиров только рос, что приводило к появлению очередей, — рассказала начальник Отдела публикации архивного фонда Екатерина Алексеева.

В октябре 1935 года на станции «Дворец Советов», которая сегодня известна под названием «Кропоткинская», прошли испытания первых двух механических турникетов, однако на этом все и закончилось. И только 12 апреля 1957 года начальник столичного метрополитена Александр Ежов подписал приказ о проведении конкурса на лучший проект турникета. Согласно его условиям новые турникеты должны были работать от электросети, их пропускная способность должна была составлять не менее 2 тысяч пассажиров в час. Также турникеты должны были быть бесшумными и надежными, иметь счетчик количества проходящих пассажиров.

— Предъявили требования и к жетонам, была разработана единая жетонная система, — добавила Екатерина Алексеева.

По ее словам, это было сделано для того, чтобы нетиповые (поддельные) жетоны не срабатывали и не пропускали пассажиров. — Если жетон был типовой, а турникет не срабатывал, жетон возвращался назад, — пояснила начальник отдела публикации архивного фонда. — Внутри турникета жетоны попадали в специальный опломбированный приемник. Его объем позволял делать выгрузку жетонов раз в сутки.

Когда приемник наполнялся раньше срока или турникет оказывался неисправным, проход блокировался и подавался звуковой сигнал.

Наконец, 7 ноября 1958 года в московском метро начали появляться новые контрольные пункты, оснащенные турникетами. А к 1 января 1961 года работы по их установке на станциях метрополитена полностью завершились. Такие турникеты действовали до 1 апреля 1991 года.

ЦИФРА

5.8 тысячи турникетов в общей сложности установлены на станциях Московского метрополитена.

КСТАТИ

Турникеты с функцией оплаты проезда Face Pay появятся на каждой станции Московского метрополитена весной 2021 года. Сейчас ведутся настройка и тестирование новой системы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В сутки в метро проходят более 12,5 тысячи поездов. На них жители столицы совершают более 9,5 миллиона поездок по будням с учетом маршрутов МЦК и МЦД.

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