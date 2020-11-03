Столичный метрополитен запустил поезд, который поможет бездомным животным найти хозяев

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Специальный поезд из ограниченной серии, посвященный проекту «Хвосты и лапки» по поиску семьи для бездомных животных, был запущен в московском метро.

По сообщению пресс-службы Департамента транспорта Москвы, во вторник, 3 ноября, в Московском метрополитене появился самый милый поезд за всю историю столичной подземки. В ведомстве уточнили, что пассажиры вагонов смогут увидеть портреты 72 собак и кошек, которые находятся в поиске хозяев, а перейдя по нужному QR-коду, каждый житель столицы увидит анкету питомца, узнает о его привычках, характере и поведении.

Поезд будет перевозить пассажиров по Арбатско-Покровской линии. В пресс-службе выразили надежду на то, что после такого знакомства «животные найдут свои дома». В ведомстве подчеркнули, что под фотографиями тех питомцев, которые нашли своих хозяев, работники метро будут клеить стикер «Уже дома», передает ТАСС.

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