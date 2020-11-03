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Около 1,7 тысячи москвичей изменили время поездки на двух линиях метро 3 ноября
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Около 1,7 тысячи москвичей изменили время поездки на двух линиях метро 3 ноября

Кирилл Николаев

Транспорт

Около 1,7 тысячи москвичей изменили время поездки на метро во второй день работы проекта «Время ранних». Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По итогам утра 3 ноября в тройке лидеров станций по уменьшению людей в час пик оказались «Жулебино», «Тушинская» и «Стахановская». На этих станциях число пассажиров снизилось на пять процентов.

— Если нагрузка снизится на семь процентов в утренний час пик, значит, мы достигнем того результата, на который рассчитываем, — сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликстутов.

Эксперимент запущен с 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, платили за проезд до 50 процентов меньше обычного. Скидка на проезд введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Читайте также: Скидка на утренний проезд в столичном метро может стать постоянной

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