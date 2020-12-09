Миротворец: где сейчас находится символ русской революции

Фото: Из архива МГТУ им. Баумана

Сто лет назад состоялась эвакуация Белых армий из Крыма. Так закончилась наиболее острая и трагичная фаза русской революции — Гражданская война. Частица этой истопи находится сегодня в столице.

О последних днях

Белого движения написано и снято много. Своеобразная летопись не столько воспевает революцию и ее героев, сколько подчеркивает трагизм всего русского раскола. Благодаря «Окаянным дням» Бунина, «Бегу» и «Дням Турбиных» Булгакова наши современники могут взглянуть на эпохальные события столетней давности глазами их очевидцев. Тем не менее ощутить свое единство и сопричастность с царской, дореволюционной Россией сегодня непросто. Без срока давности Тема остается чрезвычайно политизированной. В социальных сетях и на форумах до сих пор кипят «битвы» между поклонниками Белого дела и Красной армии. Кажется, 70 лет ненависти сожгли все мосты и даже землю солью посыпали. И прикоснуться не к чему. Но живое всегда пробьет себе путь. Медленно, но верно, словно подорожник сквозь асфальт.

Над кронами деревьев Поклонной горы, у обочины неподалеку от станции метро «Минская», возвышается выкрашенный в защитный цвет исполинский ствол артиллерийского орудия. Этот экспонат сразу привлекает к себе внимание прохожих. Его размеры и архаичная конструкция намекают то ли на принадлежность к фантастическому миру стимпанка, то ли на германский след в его биографии. Бурная молодость орудия несет на себе печать и одного, и другого.

Грозная пушка неслучайно украсила собой именно военно-морскую часть музея, ведь в зенит московского неба целится ни много ни мало, а главный калибр русского линкора-дредноута начала XX века «Император Александр III».

Серию этих кораблей задумали и создали после поражения русского флота в Цусимском сражении в рамках Русско-японской войны.

Всего на юге России, в Севастополе, должно было быть четыре таких монстра. С их помощью командование рассчитывало не только контролировать акваторию Черного моря, но и постучаться в море Средиземное, вскрыв этим тараном врата Босфора и Царьграда.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко отмечает, что вектор на прорыв России в Средиземное море был связан прежде всего с экономикой.

— Цель контроля над проливами Босфор и Дарданеллы преследовалась с середины XIX века в связи с бурным экономическим ростом юга России. Сместился центр хлебного экспорта — он с севера перекочевал на юг — в Новороссию. Встал вопрос о быстром, стабильном и безопасном экспорте зерна на мировой рынок. Обеспечить это можно было только за счет контроля над проливами и Константинополем.

Великая революция

Но этим, как и многим другим планам, помешала грянувшая в 1917-м революция. Из-за обрушившейся на страну смуты линкор «Император Николай I» вообще не был достроен. Другой корабль проекта, дредноут «Императрица Екатерина Великая», был затоплен своими же матросами в Новороссийске, чтобы не сдавать его немцам. Кстати, Германия с особым пиететом относилась к этим русским кораблям. И еще в 1916 году на внутреннем рейде Севастопольской базы агентура кайзеровской разведки уничтожила первый линкор этой серии — «Императрицу Марию». Та диверсия легла в основу знаменитого советского фильма «Кортик».

Историк спецслужб, генерал-лейтенант ФСБ РФ Александр Зданович подтверждает, что перед немецкой разведкой действительно была поставлена задача уничтожения линкора «Императрица Мария».

— Российскому руководству стало об этом известно от русского агента под псевдонимом Шарль. Он действовал в Германии в годы Первой мировой войны. К сожалению, в столице его предостережениям вовремя не вняли. А после прогремевшего на линкоре взрыва расследование его обстоятельств не было доведено до конца, так как органы контрразведки Черноморского флота были попросту разогнаны в рамках революционных преобразований февраля 1917 года.

Таким образом, к 1920 году дредноут «Император Александр III » остался единственным из четырех царских линкоров южной серии. Сменив множество флагов и имен, побывав к тому времени в плену у интервентов, став ненадолго «Волей», затем «Волгой», а в итоге преобразившись в «Генерала Алексеева», исполин включился в скорбную вереницу врангелевской эскадры русского исхода.

Последний поход

Кажется, что в фильме «Служили два товарища» именно на его борту должен стреляться белогвардеец Саша Брусенцов, гениально исполненный Владимиром Высоцким.

Оставив за кормой Графскую пристань, линкор проследовал в Стамбул, а оттуда в Тунис, на французскую базу в Бизерте. После почти 15 лет гниения у стенки корабль был отбуксирован в Брест, где его успешно порезали на металл. Здесь история линкора заканчивается и начинается история его 12 орудий.

Главный калибр

Французы законсервировали и отправили в запас пушки «Императора Александра III». Но очень скоро они были использованы вновь, правда, уже не французской армией, а разгромившей ее в 1940 году немецкой.

Двенадцатидюймовыми орудиями педантичные немцы усилили Атлантический вал, то есть свою стратегическую линию береговой обороны в проливе Ла-Манш. Но часть стволов Гитлер передал дружественному ему режиму финского маршала Карла Густава Маннергейма.

Хороша ложка к обеду

В 1941 году в руки финской армии попала советская сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская установка ТМ-3–12.

Сама система была создана в СССР в 1939 году, но в качестве орудий к ней использовались поднятые ЭПРОНом со дна Севастопольской бухты пушки главного калибра с царского линкора «Императрица Мария».

Перед Великой Отечественной войной целый дивизион, укомплектованный ТМ-3–12, был переброшен на усиление новой советской военной базы, располагавшейся на полуострове Ханко. Москва обзавелась этим форпостом по результатам советско-финской зимней войны 1939–1940 годов. Начальник артиллерии бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии полковник Андрей Евдокимов отмечает, что эти орудия неплохо зарекомендовали себя в боях, хотя и использовались преимущественно в сухопутных сражениях.

— В развернутом на острове Ханко дивизионе числился 331 человек, 50 из которых обслуживали орудийный транспортер и вагоны-погреба. Боекомплект 305-миллиметровых установок состоял на 75 процентов из фугасных и на 25 процентов из бронебойных снарядов. За все время осады орудия произвели около 550 выстрелов по кораблям ВМС Финляндии и их укреплениям, располагавшимся на ближайших островах.

Какими бы грозными ни были обуховские стволы сверхтяжелых артсистем, но общее стратегическое положение на фронтах 1941 года не оставляло Советскому Союзу возможности удерживать северную базу на полуострове Ханко. Орудия стали трофеями Финляндии. Правда, они не были боеспособны, так как отступавшие красноармейцы подорвали их. Но благодаря гитлеровскому подарку финны быстро сумели исправить положение и вернули артиллерийские системы в строй.

А в это же самое время, но на совершенно другом — южном краю великого фронта в разгоравшейся битве за Севастополь флагман Черноморского флота, линкор «Парижская коммуна» бил из главного калибра по наступающим фашистским полчищам. Очевидцы рассказывали, что, когда в бой вступали орудийные башни линкора, немецкие танки подпрыгивали на крымской земле, словно спичечные коробки. Советский флагман был вооружен все теми же обуховскими стволами родом из дореволюционной России. Корабль принадлежал к северной, балтийской серии царских дредноутов.

Его перевели в Черное море в 1929 году. После еще сотен сражений и по итогам разгрома Германии в Сталинграде и на Курской дуге мудрая Финляндия заключила хладнокровный мир с СССР.

Меч вернули в ножны

По условиям мира Маннергейм вернул Москве все трофеи, включая и захваченные в начале войны артиллерийские системы. Так орудия с белогвардейского линкора тихо вернулись домой. После Великой Отечественной войны и вплоть до 60-х годов они стояли на боевом дежурстве в Балтийске. Затем их отправили на пенсию в форт Красная Горка. И лишь в начале нынешнего столетия одна из систем ТМ-3–12 была привезена в Москву для пополнения фондов музея Поклонной горы.

— 19 сентября 2001 года одну из установок ТМ-3–12 начали готовить к транспортировке в Москву, — рассказывает специалист по связям с общественностью Музея Победы Александр Михайлов. — Данная работа требовала привлечения специального сверхтяжелого транспорта. Над сборкой и разборкой установки работали порядка 300 человек. Это заняло почти месяц. Поздним вечером в 21 час 50 минут 16 октября 2001 года 305-мм морская железнодорожная артиллерийская установка ТМ-3–12 была полностью собрана и установлена в экспозиции на Поклонной горе. С тех пор она является уникальным и ценным экспонатом нашего музейного собрания.

Похоронен дважды

Пройдя сквозь пламя двух мировых и одной гражданской войны, обогнув всю Европу, побывав и в плену, и в могиле, в своей столице оказался главный калибр Русского императорского флота. Конечно, история не знает сослагательного наклонения, но она и не лишена иронии: столетие спустя вопреки расколам, идеологиям и политическим интригам старательно раскалываемая недругами Россия сбирается и сосредотачивается.

Единая и неделимая

Сложно представить себе более символичный памятник окончанию смуты, чем советская артиллерийская установка, оснащенная орудием с белогвардейского линкора, именовавшегося «Император Александр III» в честь царя, которого называли Миротворец.

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