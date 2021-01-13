Разведка доложила: кто на самом деле общается с инопланетянами

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Когда о контактах с инопланетянами говорят не уфологи, а люди, которым по долгу службы положено знать о тайнах больше простых обывателей. Поневоле призадумываешься…

Мировой сенсацией стало интервью, опубликованное в конце декабря 2020 года крупнейшей британской газетой Daily Mail. Собственно, такую фразу мог произнести каждый из нас: «Быть уверенным в отсутствии внеземных цивилизаций — это самонадеянность и самоуверенность». Но слова принадлежат одному из самых информированных людей на нашей планете — экс-директору ЦРУ Джону Бреннану. И сказал он их, комментируя публикацию Пентагоном видео, на которых можно увидеть НЛО — неопознанные летающие объекты. Три видеоролика, на которых явственно видны летящие в земных небесах необъяснимые чудеса техники, были сняты летчиками американских военно-морских сил в ноябре 2004 и январе 2015 годов. На кадрах — попавшие в поле зрения камер объективного контроля быстро перемещающиеся воздушные суда, которые не похожи ни на самолеты, ни на вертолеты, ни на боеголовки ракет.

Во всемирную паутину эти видео были выложены неизвестными еще в 2007 и 2017 годах, но Пентагон долго отрицал их подлинность. В 2020-м министерство обороны США, наконец, созналось: было такое на самом деле. Во время тренировочных полетов пилоты истребителей, взлетавших с палубы курсировавшего у восточного побережья США авианосца «Теодор Рузвельт», видели «шар с кубом внутри», «яйцо с поперечником», крутящихся в воздухе «черных волчков». Американские генералы охарактеризовали наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления как «неопознанные».

— Я видел эти видеозаписи пилотов ВМС и должен сказать вам, что они вызывают удивление, когда смотришь на них, — сказал бывший главный разведчик США Джон Бреннан. — Эти объекты на самом деле могут представлять иную форму жизни. Уфологи всего мира не успели захлебнуться от нежданного счастья, как прогремела другая сенсация.

— Инопланетяне не только существуют, но и ведут активные переговоры с человечеством, — заявил эксглава космической программы Израиля Хаим Эшед. — По крайней мере, с правительствами Соединенных Штатов Америки и Израиля точно.

Доктор технических наук Хаим Эшед — ученый с мировым именем. Более 30 лет он отвечал за военно-разведывательную космическую программу Израиля, под его руководством были созданы и выведены на орбиту более 20 разведспутников. Слова профессора о том, что представители некоей «Галактической Федерации» заключили соглашение с властями США о проведении на Земле тайных экспериментов, никак не комментируют__ ни в Вашингтоне, ни в Тель-Авиве. А Эшед продолжает поражать человечество все новыми откровениями: —

— Пришельцы исследуют и пытаются понять структуру Вселенной, и они хотят, чтобы мы были им в этом помощниками. На Марсе существует их секретная база, но наш уровень развития пока не позволяет сделать эту информацию открытой.

Инопланетяне попросили не объявлять, что они здесь, потому что человечество еще не готово к встрече с ними.

Да готовы мы! Давно готовы.

Вознесение Илии и битвы виманов

Обращение к далекому прошлому нашей планеты выявляет десятки и сотни явлений, которые иначе как визитами на Землю инопланетных существ и не объяснить. Например, в библейской книге пророка Иезекииля описывается полная света и словно бы сделанная из блестящего металла огненная колесница в небе (космический корабль?). Влекомая четырьмя четырехлицыми тетраморфами (ракетные сопла?), во время движения колесница издавала сильный шум (сгораемого топлива?), а во время посадки ее крылья (стабилизаторы полета?) опустились. Приземлившись, аппарат окутался столбами дыма и огнем (как тебе такое, Илон Маск?). В основании колесницы находились колеса… с глазами (иллюминаторы?), завершалась летающая конструкция полусферой. Над ней располагался престол, на котором восседало, по словам пророка Иезекииля, «подобие человека» (инопланетянин?).

Помимо этого детального описания НЛО, в Библии есть еще несколько подобных свидетельств о контактах с пришельцами. Взять хотя бы вознесение пророка Илии. Он был взят на небо живым, и вновь в этом поучаствовал инопланетный космический корабль. В Библии описывается: «Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные… и понесся Илия в вихре на небо». В наше время такое событие назвали бы не вознесением, а похищением пришельцами.

Реальное описание ядерного взрыва дошло до нас на страницах древнеиндийских эпосов. Обе знаменитые поэмы — «Махабхарата» и «Рамаяна» — описывают великую битву, произошедшую в небе над доисторическим Индостаном. В ней сражались боевые летательные аппараты — виманы.

Неведомые существа уничтожали друг друга ядерными бомбами, а некоторые из ужасающих взрывов вызвало оружие настолько мощное, насколько и необъяснимое на основе физических принципов, известных человечеству сегодня. Детальное описание в эпосах жертв и разрушений современная классическая наука объясняет скромно и невнятно: возможно, таким образом древние индийцы пытались объяснить природу гроз и циклонов.

Ну-ну…

Они обещали вернуться

Самый известный, многократно описанный и по-разному трактуемый факт (или не факт?!) пришествия инопланетян на Землю в исторически обозримые времена — «розуэллский инцидент». 2 июля 1947 года в американском штате Нью-Мексико, около города Розуэлл, на ранчо фермера Мака Брейзеля, с неба якобы упало что-то. Военные оцепили район, собрали обломки якобы от чего-то и увезли их на авиабазу. Потом началась полная несуразица: уфологи убеждены, что якобы разбилась «летающая тарелка» с экипажем. Пентагон все напрочь опровергает, но время от времени отставные вояки свидетельствуют о якобы правоте уфологов.

На плато Наска в Перу непонятно кем и непонятно зачем выложены таинственные линии и фигуры. На площади 700 квадратных километров от горизонта до горизонта прочерчены идеально прямые линии.

Они то сходятся, то пересекаются, образуя треугольники, трапеции, спирали и стилизованные, но вполне реалистичные фигуры птиц, насекомых и других животных. Тарантул и кит, обезьяна и колибри — кто их выложил из камней? Сначала думали, что этим тотемам поклонялись индейцы, жившие в этих местах. Ученые, проведя радиоуглеродный анализ, хроматографические, палеонтологические и прочие мудреные исследования, установили, что фигурам около тысячи лет. Но на лишенном растительности и потому безжизненном каменистом плато никогда не было многочисленных человеческих поселений.

Да и любые религиозные, культовые объекты должны воздействовать на чувства верующих. Однако фауну, изображенную на плато Наска, человек был не способен увидеть. По крайней мере, до тех пор, пока не появилась авиация. Значит, рисунки были предназначены для каких-то небожителей. Каких?

Другой вопрос: как живущие примитивным хозяйством индейцы могли на глазок прочертить идеально ровные линии, сложить из них фигуры животных? В перуанских музеях хранятся найденные при археологических раскопках горшки, слепленные аборигенами тысячу лет назад, они — кривые и кособокие. Таинственные геометрические фигуры — просто загадка. Для всех, кроме адептов уфологии. Плато Наска, считают они, — действующий космодром инопланетян. Линии и рисунки — ориентиры. Задача графических символов — указывать точки приземления для подлетающих к нашей планете кораблей пришельцев.

Мистическим образом в пользу этой теории говорит популярный во всех доколумбовых цивилизациях Нового Света миф о крылатом змее Кецалькоатле. Ацтеки и майя веками передавали потомкам предание о бородатых людях, которые давным-давно прилетели откуда-то на летающих змеях, передали индейцам свои знания и научили их многим полезным навыкам. Загадочные бородачи улетели, но обещали вернуться. Их в Латинской Америке ждут до сих пор.

Кто мы?

С тайнами прошлого тесно связаны и неразрешимые вопросы. Например, почему на нашей планете только один биологический вид стал разумным. Не динозавры, не мыши — а мы, люди? В XXIV веке до нашей эры жители Шумера твердо знали, что произошли от инопланетной расы, называемой ими ануннаки.

Эти существа, названные потом богами, прилетели на Землю в поисках золота. Для его добычи пришельцам потребовалась рабсила, и они вдохнули немного божественного начала в людей. «Ануннаки» в дословном переводе с шумерского языка означает «семя князя». Введение некоей биотехнологической субстанции в организмы автохтонных обитателей Земли привело их в разумное состояние.

Дарвин отдыхает… С другой стороны, 200 тысяч лет по нашей планете бродили бесхвостые обезьяны, потом — бац! — чудесным образом началось бурное развитие человеческой цивилизации. Сегодня мы летаем в космос. А наши двоюродные братья обезьяны до сих пор клянчат бананы. Теперь — в клетках наших зоопарков…

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