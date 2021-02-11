Так требовал тоннель

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В субботу 3 марта 1934 года газета «Вечерняя Москва» рассказывала на своих страницах, что строительство метро в столице затягивается. И виной тому действия отдельных товарищей... Об этом свидетельствует статья под заголовком «Тоннель требует».

В те дни метростроевцы вот-вот должны были приступить ко второй стадии своих работ — прокладке путей и монтажу электротягового оборудования.

Планами было предусмотрено проложить 28 километров рельсовых путей, оборудовать депо, провести монтаж четырех тяговых подстанций мощностью в 15 тысяч киловатт, уложить 300 километров кабеля — огромный фронт работ. И вроде все шло хорошо.

«Закончен в срок график электромонтажных работ, разработана структура организации монтажных работ», как пишет «Вечерка» образца 1934 года.

Но работы все равно тормозились. Виной тому — медлительность.

«Контрагент Метростроя — Электропром ВЭТ в лице техдиректора т. Суховольского, его заместителя т. Сегала, зав. монтажным отделом т. Мошкевича, очень слабо раскачивается с подготовкой к монтажу», — пишет «Вечерняя Москва».

При этом установка оборудования должна была давно стартовать. А вот постройка подстанций в «Сокольниках» и «Красноворотской» уже началась. Для «Крымской» подстанции все проекты и чертежи были готовы, но строительство затягивалось. Далее автор статьи Быковский указывает на медлительность архитекторов.

«Хуже всего обстоит дело с постройкой понижательных подстанций. Здесь темпы архитектурного отдела Метропроекта (тт. Кравец и Таранов) исключительные», — саркастически пишет Быковский. Упоминаемые им «тт. Кравец и Таранов» — авторы многих проектов станций. Самуил Кравец делал наземный павильон для «Кропоткинской», станцию «Сталинская», ныне «Семеновская». А вот Иван Таранов — «Сокольники», «Новокузнецкую», «Белорусскую», «Спортивную», «ВДНХ», «Университет», «Измайловскую», «Щелковскую», «Проспект Вернадского», «Китайгород», «Тургеневскую».

Но эти проекты тогда, в 1934 году, ждали архитекторов в будущем, а пока они стали мишенями критики.

Далее автор материала наградил нелестными словами и других товарищей. Все ради того, чтобы подстегнуть процесс, чтобы метро открылось к 7 ноября 1934 года. Такой срок перед строителями ставил нарком путей сообщения, лично курировавший строительство метро Лазарь Каганович. Однако открытие состоялось позже.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Московский метрополитен во времена Советского Союза много раз менял свое подчинение. То управлялся Моссоветом, то был подчинен наркомату, а после и Министерству путей сообщения.

КСТАТИ

Когда лучшим архитекторам поручили строить станции метро, то на все расспросы, какими они должны быть, им дали один ответ — красивыми. Задание, похоже, выполнили.

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