Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь

Набор письменных принадлежностей советского школьника 1930–1940-х годов. В него входят две перьевые ручки, две чернильницы, чернильный порошок и тетрадь / Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «Вечерней Москвы». В этот раз мы расскажем об одном из экспонатов, который хранится в нашем музее. Речь пойдет о наборе письменных принадлежностей ХХ века.

На базе редакции газеты уже пять лет действует «Клуб учителей». Педагоги подарили нашему музею несколько экспонатов. Главный из них — письменный набор советского школьника времен 30–40-х годов. В него входят две перьевые ручки. Вряд ли современные дети смогут написать ими хоть пару предложений, не оставив клякс. А ведь в советское время школьники только так и писали большие сочинения и арифметические формулы.

Еще в наборе есть чернильницы-«непроливайки» и упаковка чернильного порошка. Расходовать последний нужно было очень внимательно. Пересыплешь — чернила будут слишком густыми. А пожадничаешь, буквы получатся плохо заметными.

Еще в наборе советского школьника, который хранится в музее «ВМ», есть тетрадь, выпущенная в 1937 году. На обложке напечатано стихотворение Александра Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и изображен монумент солнцу русской поэзии.

— Все эти предметы нашему школьному музею достались от москвичей, жителей района Савеловский, — рассказала директор музейного объединения «Большая школьная история Писцовой улицы» школы № 1164 Елена Гераскина. — У кого-то они сохранились в кладовых, другие собирали коллекции предметов советского быта и смогли поделиться некоторыми из них. Когда нам стало известно, что в редакции газеты есть собственный музей, мы с радостью согласились поучаствовать в его наполнении. В декабре 2017 года мы передали эти экспонаты «ВМ».

Кроме того, в музее хранятся старинные фотографии. На одной из них запечатлена Писцовая улица в 1936 году. Здесь находилось второе здание школы № 1164. Другие снимки — с первомайских демонстраций и всесоюзных радиолинеек. А еще в музее хранится фотография 1947 года. На ней — вожатая пионерского отряда читает вслух газету для младшеклассников.

— Сейчас интерес к предметам советской эпохи высок как никогда. У многих они вызывают светлое чувство ностальгии по прошлому, — добавила Елена Гераскина.

ИСТОРИЯ

Школа № 1164 была основана в 1918 году. Тогда это учреждение называлось Первой школой Ярославской железной дороги. На Писцовую улицу школа переехала в 1934 году. С 1948 года здесь работает музей, экспонатами которого с редакцией газеты «ВМ» поделились педагоги. В школе № 1164 учились дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Николай Рукавишников и выдающийся дипломат Евгений Рымко.

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