Старинные рецепты блюд праздничного стола

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Центральный государственный архив Москвы опубликовал рецепты масленичных блюд, по которым готовили жители столицы на рубеже XIX–XX веков.

Среди праздничных блюд — мороженое, блины, торты и другие сладости.

— К Масленице и 8 Марта Главархив Москвы делится рецептами десертов из своих фондов. Рецепт мороженого был записан предположительно в 1900–1904 годах. Для сладкого десерта понадобятся бутылка сливок, 450 граммов сахара и четыре яйца. Сахар необходимо всыпать в сливки, затем получившуюся смесь поставить варить. После закипания кастрюлю нужно остудить. Отдельно взбить желтки и добавить в основную смесь. После этого остается лишь выбрать мороженицу и выложить туда получившуюся массу, — рассказали в пресс-службе управления Главархива.

Москвичи могут приготовить еще одно лакомство — заварные пирожные. Этот рецепт обнаружили в записной книжке 1980-х годов.

— В качестве ингредиентов понадобятся по полтора стакана муки, немного растительного масла и стакан воды, пять яиц и одна столовая ложка сахарного песка, — добавили в пресс-службе управления Главархива.

Среди старинных праздничных десертов — изысканный итальянский торт с ягодами. А еще столичным хозяйкам предложили испечь блины по рецепту 150-летней давности. Однако всех любительниц угостить близких вкусненьким предупредили, что если досконально следовать архивному рецепту, то тесто для блинов придется готовить целых девять часов.

Кроме того, на сайте Главархива опубликован фотоальбом «Любимые», в котором собраны фотографии москвичек разных лет.

ИСТОРИЯ

Самостоятельная архивная администрация в Москве впервые появилась в 1962 году. Сюда были переданы документы советской эпохи из Центрального государственного архива Московской области. Миссия Главархива — сохранить непрерывность в развитии общества, сберечь историческую память москвичей.

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