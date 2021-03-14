Вечная молодость и жизнь: опубликована точная поэтапная инструкция египетских бальзамировщиков

Кадр из фильма «Мумия» / Кадр из фильма «Мумия»/ 2008

Рецепт создания мумии расшифровали ученые. Шестиметровую шпаргалку 3500 лет назад составили для себя безвестные бальзамировщики. Может, боялись провалить экзамен, может, просто страдали склерозом — уже не узнать. Зато теперь точная поэтапная инструкция, как подготовиться к вечной жизни.

Лавры дешифровщика принадлежат сотруднице Копенгагенского университета Софи Шедт, разглядевшей в рядовом медицинском папирусе историческую сенсацию.

— Папирус был дорогим материалом, и египтяне в целях экономии использовали обе его стороны, — рассказывает Виктор Солкин, хранитель восточных фондов библиотеки им. М. А. Волошина. — И в нашем случае на одной стороне они разместили большой текст, связанный с кожными заболеваниями, а на другой — все про бальзамирование.

Когда университетские хранители его описывали, они посмотрели только на первую сторону и отправили его в библиотеку медицинских текстов. И лишь спустя почти два века Софи Шедт, которая занимается древнеегипетской медициной, взяла его для изучения и обнаружила эту информацию. Интересно, что половина этого папируса хранится в Копенгагене, а половина — в Париже, в Лувре.

В XIX веке это была частая практика: местные жители находили какой-нибудь большой свиток и, чтобы выручить побольше денег, раздирали его на несколько фрагментов, продавая двумтрем коллекционерам. Так что это еще удача, что его разорвали лишь пополам.

Кстати, шесть метров — это не много для папируса, бывают и по 20–30 метров.

Так или иначе, но теперь в руках у ученых оказалась поистине бесценная находка, ведь столь подробных инструкций по мумификации еще не находили.

— Вообще доселе у нас было лишь три документа: рассказ Геродота (он в V веке до н.э. побывал в Египте и в общих чертах описал процедуру) и два папируса, один из которых хранится в Каире, а другой в Бирмингеме, но в них, во-первых, были лишь очень краткие заметки, а во-вторых, они не такие древние, как «наш» папирус, — продолжает Солкин. — Он относится к середине XV века до н.э., а это самый расцвет империи и, соответственно, практики бальзамирования.

Искренне порадовался находке и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев:

— В эту эпоху действительно делали очень качественные мумии. Как правило, их находят в знаменитой Долине царей. Порой ты смотришь на них, и кажется, что мог бы узнать этого человека в лицо, если бы встретил живьем на улице, — настолько они совершенны. Ранние мумии более примитивны по технологиям изготовления. Но и поздние экземпляры во многом тоже неидеальны.

К тому времени практика мумификации уже стала доступна широким массам, и бальзамировщики, поставив дело на поток, начали халтурить, качество в результате снизилось. Именно этот период, кстати, и застал Геродот. Вообще мастера-бальзамировщики относились к своему ремеслу без ложного формализма. К мумии могли прикрепить чужую руку или ногу или, если чего-то в теле не хватало, доделать эту часть из дерева.

На мумиях периодически находят следы посмертных травм — их могли ронять в процессе со столов либо не очень бережно складывать между процедурами. В общем, для древних египтян это была рутина.

Так что же кардинально нового узнала египтология из переведенного папируса?

— В принципе, мы знали, что весь процесс бальзамирования длился в идеале 70 дней, — рассказывает Виктор Солкин. — Это было сакральное число: именно столько ночей не виден был Сириус на тогдашнем небосводе, а Сириус — это священная звезда богини Исиды, покровительницы бальзамирования. Но мы не знали, что при этом каждые четыре дня жрецы-бальзамировщики (их звали уту) должны были проделывать определенные манипуляции с телом («4» у египтян — это число сторон света, число универсальной всеохватности). Плюс документ наконец-то раскрывает секрет удивительной сохранности лиц у мумий Нового царства. Уту делали специальный антибактериальный состав на основе гвоздичного настоя и масла белых лилий. Он очень долго готовился и вываривался, и на выходе получался эликсир, которым смачивали льняную красную материю.

Красный цвет у египтян был связан с потусторонним миром, с духами предков; из красного льна, например, делали специальные ритуальные факелы, которые зажигали в их честь. Материю накладывали на лицо покойного, каждые четыре дня меняли, и все 70 суток этот состав пропитывал ткани, не давая им деформироваться. Это очень интересный момент, потому что следы этой массы на лицах мумий находили, но вот как ее готовили и что с ней делали, мы не знали. Ну, и, разумеется, в папирусе достаточно подробно перечисляются ингредиенты, которые использовали жрецы: различные смолы, масла, экстракты растений, а также рецепты мазей и эликсиров для мумификации.

Будучи наукой мало того что гуманитарной, так еще и исторической, египтология вряд ли может принести какую-то ощутимую пользу ныне живущим. Ну разве что удовлетворит любопытство пытливых да подлатает кое-какие белые пятна из прошлого. А уж монетизировать замшелую науку и вовсе не получится. Именно так, скорее всего, рассуждает среднестатистический землянин. И... будет не прав.

Фото: wellcomeimages.org / CC BY 4.0

— Если говорить о бальзамировании, то практической пользы от него вряд ли дождешься, — считает Виктор Солкин. — Слишком специфическая практика. Но какими-то вещами медицинского плана Древний Египет вполне может нас обогатить. Например, там была очень сильная косметология, и я знаю, что в свое время рецептами из древних папирусов очень интересовались ведущие производители косметики, потому что там были уникальные составы по удалению пигментных пятен и много чего еще.

Максим Лебедев уверен, что, даже канув в Лету, древнеегипетская цивилизация помогает нам, нынешним, узнать о мире больше:

— Древний Египет — это сохраненная органика, археология, письменные, изобразительные и множество других источников информации, которые подходят для самых широких комплексных изысканий. Скажем, первое рентгеновское исследование мумии произошло всего спустя полгода после открытия Х-лучей. Компьютерная томография родилась в 1972 году, и уже через четыре года было произведено первое сканирование мумии. В 1985 году впервые из нее было извлечено ДНК.

На египетском материале родились такие дисциплины, как археоботаника и радиоуглеродное датирование. И все это благодаря тому, что египетский материал обладает, во-первых, очень хорошей сохранностью, а во-вторых, неплохо датирован. Кроме того, египетские мумии содержат много мягких тканей, которые позволяют получать ответы на самые разнообразные вопросы, связанные с историей древних и современных болезней, генезисом вирусов и бактерий, миграциями населения, питанием древних популяций, родственными связями и практиками врачевания, распространенными в древности, и многим другим.

Вопрос монетизации тоже, мягко говоря, не безнадежен, ведь тема Древнего Египта неизменно пользуется повышенной популярностью.

— Российская египтология, к сожалению, очень сильно отстает от европейской, лет этак на 50, — считает Виктор Солкин. — Да, у нас есть несколько археомиссий, работающих в Египте, но это, как правило, второстепенные памятники. Да и египтологов в РФ днем с огнем поискать — слишком сложная специальность, несколько десятилетий пройдет, прежде чем ты станешь настоящим специалистом. А жить все это время на что-то надо...

И это при том, что Россия была одной из первых стран, открывших для себя Египет, напоминает историк:

— Первое упоминание о нем в летописях — 1370 год, когда паломник Агрефений Смоленский впервые побывал в Каире и Александрии. Первое описание пирамид на русском языке — XV век. Потом был Владимир Семенович Голенищев, первым описавший египетскую коллекцию Эрмитажа. А его собственная фантастическая коллекция хранится сейчас в Пушкинском музее. До революции мы шли абсолютно вровень с мировой египтологией, но потом, к сожалению, все пошло на спад. А между тем в стране есть уникальные памятники, о которых мало кто знает.

Например, шесть лет назад мы с коллегами помогали делать выставку воронежскому музею, где хранится старейшая египетская коллекция РФ. Ей больше 200 лет, но ею никто особо не занимался. А там, например, есть редкостной красоты саркофаг царского архитектора — огромный расписной ящик с уникальными ритуальными текстами. Но в музее не было все это время египтолога, и лишь к 200-летию коллекции главный хранитель музея решила, что пора. Обратилась к нам, мы все эти вещи подняли из фондов, нашли сами на это деньги и вызвали огромный интерес этим исследованием в Европе, — рассказывает Виктор Солкин. — Да что там Воронеж, если египетская коллекция Эрмитажа не обновлялась с 1974 года и до сих пор не имеет генерального каталога!

Да, египтология всегда была вещью дотационной, но надо понимать и то, что к великим древним культурам, цивилизациям, к которым восходит человечество, всегда прикован людской интерес. Не случайно на Западе в эту тему всегда с энтузиазмом вкладываются издатели, кинематографисты, огромный коммерческий успех приносят крупные выставки египетского искусства, которые почему-то просто не доходят до России. И мне кажется, давно уже настала пора изменить эту ситуацию.

ЦЕНА ВОПРОСА

В США провести обряд мумификации по египетскому образцу можно и сейчас. Стоимость ингредиентов, включая натрон, бинты, смолу и ладан, — около 3600 долларов. Весь же процесс обойдется тысяч в 70. Мумификации подвергают не только людей, но и домашних животных (цены начинаются от 7000 долларов).

ИСТОКИ

Бальзамирование изобрели отнюдь не египтяне. Самой древней культурой, практиковавшей мумификацию, были индейцы Чинчорро, жившие на территории современных Перу и Чили. Возраст древнейшей мумии Чинчорро — около девяти тысяч лет.

КСТАТИ

В Викторианскую эпоху мумии были частыми гостями на вечеринках. Хозяева, которые проводили званый ужин, покупали мумию и в качестве экзотического развлечения предлагали гостям самостоятельно ее «распаковать».

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