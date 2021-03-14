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Вечная молодость и жизнь: опубликована точная поэтапная инструкция египетских бальзамировщиков
Кадр из фильма «Мумия» / Кадр из фильма «Мумия»/ 2008

Вечная молодость и жизнь: опубликована точная поэтапная инструкция египетских бальзамировщиков

Екатерина Головина

История

Рецепт создания мумии расшифровали ученые. Шестиметровую шпаргалку 3500 лет назад составили для себя безвестные бальзамировщики. Может, боялись провалить экзамен, может, просто страдали склерозом — уже не узнать. Зато теперь точная поэтапная инструкция, как подготовиться к вечной жизни.

Лавры дешифровщика принадлежат сотруднице Копенгагенского университета Софи Шедт, разглядевшей в рядовом медицинском папирусе историческую сенсацию.

— Папирус был дорогим материалом, и египтяне в целях экономии использовали обе его стороны, — рассказывает Виктор Солкин, хранитель восточных фондов библиотеки им. М. А. Волошина. — И в нашем случае на одной стороне они разместили большой текст, связанный с кожными заболеваниями, а на другой — все про бальзамирование.

Когда университетские хранители его описывали, они посмотрели только на первую сторону и отправили его в библиотеку медицинских текстов. И лишь спустя почти два века Софи Шедт, которая занимается древнеегипетской медициной, взяла его для изучения и обнаружила эту информацию. Интересно, что половина этого папируса хранится в Копенгагене, а половина — в Париже, в Лувре.

В XIX веке это была частая практика: местные жители находили какой-нибудь большой свиток и, чтобы выручить побольше денег, раздирали его на несколько фрагментов, продавая двумтрем коллекционерам. Так что это еще удача, что его разорвали лишь пополам.

Кстати, шесть метров — это не много для папируса, бывают и по 20–30 метров.

Так или иначе, но теперь в руках у ученых оказалась поистине бесценная находка, ведь столь подробных инструкций по мумификации еще не находили.

— Вообще доселе у нас было лишь три документа: рассказ Геродота (он в V веке до н.э. побывал в Египте и в общих чертах описал процедуру) и два папируса, один из которых хранится в Каире, а другой в Бирмингеме, но в них, во-первых, были лишь очень краткие заметки, а во-вторых, они не такие древние, как «наш» папирус, — продолжает Солкин. — Он относится к середине XV века до н.э., а это самый расцвет империи и, соответственно, практики бальзамирования.

Искренне порадовался находке и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев:

— В эту эпоху действительно делали очень качественные мумии. Как правило, их находят в знаменитой Долине царей. Порой ты смотришь на них, и кажется, что мог бы узнать этого человека в лицо, если бы встретил живьем на улице, — настолько они совершенны. Ранние мумии более примитивны по технологиям изготовления. Но и поздние экземпляры во многом тоже неидеальны.

К тому времени практика мумификации уже стала доступна широким массам, и бальзамировщики, поставив дело на поток, начали халтурить, качество в результате снизилось. Именно этот период, кстати, и застал Геродот. Вообще мастера-бальзамировщики относились к своему ремеслу без ложного формализма. К мумии могли прикрепить чужую руку или ногу или, если чего-то в теле не хватало, доделать эту часть из дерева.

На мумиях периодически находят следы посмертных травм — их могли ронять в процессе со столов либо не очень бережно складывать между процедурами. В общем, для древних египтян это была рутина.

Так что же кардинально нового узнала египтология из переведенного папируса?

— В принципе, мы знали, что весь процесс бальзамирования длился в идеале 70 дней, — рассказывает Виктор Солкин. — Это было сакральное число: именно столько ночей не виден был Сириус на тогдашнем небосводе, а Сириус — это священная звезда богини Исиды, покровительницы бальзамирования. Но мы не знали, что при этом каждые четыре дня жрецы-бальзамировщики (их звали уту) должны были проделывать определенные манипуляции с телом («4» у египтян — это число сторон света, число универсальной всеохватности). Плюс документ наконец-то раскрывает секрет удивительной сохранности лиц у мумий Нового царства. Уту делали специальный антибактериальный состав на основе гвоздичного настоя и масла белых лилий. Он очень долго готовился и вываривался, и на выходе получался эликсир, которым смачивали льняную красную материю.

Красный цвет у египтян был связан с потусторонним миром, с духами предков; из красного льна, например, делали специальные ритуальные факелы, которые зажигали в их честь. Материю накладывали на лицо покойного, каждые четыре дня меняли, и все 70 суток этот состав пропитывал ткани, не давая им деформироваться. Это очень интересный момент, потому что следы этой массы на лицах мумий находили, но вот как ее готовили и что с ней делали, мы не знали. Ну, и, разумеется, в папирусе достаточно подробно перечисляются ингредиенты, которые использовали жрецы: различные смолы, масла, экстракты растений, а также рецепты мазей и эликсиров для мумификации.

Будучи наукой мало того что гуманитарной, так еще и исторической, египтология вряд ли может принести какую-то ощутимую пользу ныне живущим. Ну разве что удовлетворит любопытство пытливых да подлатает кое-какие белые пятна из прошлого. А уж монетизировать замшелую науку и вовсе не получится. Именно так, скорее всего, рассуждает среднестатистический землянин. И... будет не прав.

Вечная молодость и жизнь: опубликована точная поэтапная инструкция египетских бальзамировщиковФото: wellcomeimages.org / CC BY 4.0

— Если говорить о бальзамировании, то практической пользы от него вряд ли дождешься, — считает Виктор Солкин. — Слишком специфическая практика. Но какими-то вещами медицинского плана Древний Египет вполне может нас обогатить. Например, там была очень сильная косметология, и я знаю, что в свое время рецептами из древних папирусов очень интересовались ведущие производители косметики, потому что там были уникальные составы по удалению пигментных пятен и много чего еще.

Максим Лебедев уверен, что, даже канув в Лету, древнеегипетская цивилизация помогает нам, нынешним, узнать о мире больше:

— Древний Египет — это сохраненная органика, археология, письменные, изобразительные и множество других источников информации, которые подходят для самых широких комплексных изысканий. Скажем, первое рентгеновское исследование мумии произошло всего спустя полгода после открытия Х-лучей. Компьютерная томография родилась в 1972 году, и уже через четыре года было произведено первое сканирование мумии. В 1985 году впервые из нее было извлечено ДНК.

На египетском материале родились такие дисциплины, как археоботаника и радиоуглеродное датирование. И все это благодаря тому, что египетский материал обладает, во-первых, очень хорошей сохранностью, а во-вторых, неплохо датирован. Кроме того, египетские мумии содержат много мягких тканей, которые позволяют получать ответы на самые разнообразные вопросы, связанные с историей древних и современных болезней, генезисом вирусов и бактерий, миграциями населения, питанием древних популяций, родственными связями и практиками врачевания, распространенными в древности, и многим другим.

Вопрос монетизации тоже, мягко говоря, не безнадежен, ведь тема Древнего Египта неизменно пользуется повышенной популярностью.

— Российская египтология, к сожалению, очень сильно отстает от европейской, лет этак на 50, — считает Виктор Солкин. — Да, у нас есть несколько археомиссий, работающих в Египте, но это, как правило, второстепенные памятники. Да и египтологов в РФ днем с огнем поискать — слишком сложная специальность, несколько десятилетий пройдет, прежде чем ты станешь настоящим специалистом. А жить все это время на что-то надо...

И это при том, что Россия была одной из первых стран, открывших для себя Египет, напоминает историк:

— Первое упоминание о нем в летописях — 1370 год, когда паломник Агрефений Смоленский впервые побывал в Каире и Александрии. Первое описание пирамид на русском языке — XV век. Потом был Владимир Семенович Голенищев, первым описавший египетскую коллекцию Эрмитажа. А его собственная фантастическая коллекция хранится сейчас в Пушкинском музее. До революции мы шли абсолютно вровень с мировой египтологией, но потом, к сожалению, все пошло на спад. А между тем в стране есть уникальные памятники, о которых мало кто знает.

Например, шесть лет назад мы с коллегами помогали делать выставку воронежскому музею, где хранится старейшая египетская коллекция РФ. Ей больше 200 лет, но ею никто особо не занимался. А там, например, есть редкостной красоты саркофаг царского архитектора — огромный расписной ящик с уникальными ритуальными текстами. Но в музее не было все это время египтолога, и лишь к 200-летию коллекции главный хранитель музея решила, что пора. Обратилась к нам, мы все эти вещи подняли из фондов, нашли сами на это деньги и вызвали огромный интерес этим исследованием в Европе, — рассказывает Виктор Солкин. — Да что там Воронеж, если египетская коллекция Эрмитажа не обновлялась с 1974 года и до сих пор не имеет генерального каталога!

Да, египтология всегда была вещью дотационной, но надо понимать и то, что к великим древним культурам, цивилизациям, к которым восходит человечество, всегда прикован людской интерес. Не случайно на Западе в эту тему всегда с энтузиазмом вкладываются издатели, кинематографисты, огромный коммерческий успех приносят крупные выставки египетского искусства, которые почему-то просто не доходят до России. И мне кажется, давно уже настала пора изменить эту ситуацию.

ЦЕНА ВОПРОСА

В США провести обряд мумификации по египетскому образцу можно и сейчас. Стоимость ингредиентов, включая натрон, бинты, смолу и ладан, — около 3600 долларов. Весь же процесс обойдется тысяч в 70. Мумификации подвергают не только людей, но и домашних животных (цены начинаются от 7000 долларов).

ИСТОКИ

Бальзамирование изобрели отнюдь не египтяне. Самой древней культурой, практиковавшей мумификацию, были индейцы Чинчорро, жившие на территории современных Перу и Чили. Возраст древнейшей мумии Чинчорро — около девяти тысяч лет.

КСТАТИ

В Викторианскую эпоху мумии были частыми гостями на вечеринках. Хозяева, которые проводили званый ужин, покупали мумию и в качестве экзотического развлечения предлагали гостям самостоятельно ее «распаковать».

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