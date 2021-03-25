Самострою не место: как в Москве борются с незаконными строениями

Охотный ряд. Середина 1920-х гг. / Фото: Главархив Москвы

Самострой в Москве был проблемой всегда, наверное, с тех самых времен, как столица перестала быть деревянной и перешла к каменному строительству. Периодически с незаконными постройками боролись, пытались навести порядок в хаотичном строительстве. Один из таких периодов пришелся на 20-е годы прошлого века.

25 марта отмечает свой день рождения Особый строительно-санитарный комитет (ОСКОМ). Он был основан в 1920 году, и его сотрудники следили за тем, чтобы в столице возводились только согласованные объекты, а незаконные строения отправлялись под снос. ОСКОМу было предоставлено право изменять, пополнять и аннулировать отдельные строительные работы некоторых организаций, учреждать очереди работ, производить учет, мобилизацию и распределение материалов и рабочей силы и другое.

До учреждения ОСКОМа в столице не было единого органа, который предоставлял бы право на постройки и ремонты, утверждал сметы, согласовывал их и контролировал отпуск материала и рабочей силы.

Полномочия ОСКОМа позволяли предписывать всем без исключения учреждениям и строительным организациям в Москве не приступать ни к какой постройке без предварительного разрешения данного комитета и не производить никаких работ без надзора с его стороны. Тем не менее застройщики это требование регулярно игнорировали и продолжали заниматься самостроем.

Историческая застройка улицы Воздвиженки, 1920-е гг. / Фото: Главархив Москвы

Как указывается в записке об итогах строительного сезона 1920 года в Московской Коммуне, «сезону 1920 года не удалось еще окончательно победить ту анархию, которая, являясь пережитком буржуазного строительства, продолжает царить и в советском строительном производстве. Благодаря «контрабандному» строительству в корне уничтожалась возможность централизующего планомерного руководства строительной кампанией».

В те годы московская застройка характеризовалась высокой долей стихийного разрушения гражданских сооружений Москвы и остротой жилищной нужды, анархией строительного производства, крайней истощенностью государственных и коммунальных запасов строительных материалов, а также ощутимой нехваткой рабочей силы, инструментов, транспорта и продовольствия.

Тем не менее тридцатые годы прошлого столетия можно все-таки назвать периодом относительного порядка, сменившего хаотичную застройку столицы. В это время была проведена обширная реконструкция города, появилось множество зданий в стиле конструктивизма, в том числе и высотных — Москва стремилась ввысь.

Но в сороковых годах набравшее разбег строительство было поставлено на паузу: во время Великой Отечественной войны в Москве почти не возводили новых построек.

Площадь Свердлова, 1924–1936 гг. / Фото: Главархив Москвы

Однако послевоенное время стало настоящей эпохой возрождения для столицы. В 1946 году депутаты Моссовета утвердили пятилетний план восстановления и развития городского хозяйства.

Параллельно со строительством новых зданий на окраинах столицы и даже в самом ее центре снова постепенно, пока еще весьма скромно расцветало самовольное строительство. Настоящим стихийным бедствием для города оно стало в 90-е годы: хаотично, на скорую руку возводились торговые точки, гаражные постройки, складские помещения, пристройки. В результате именно в конце 1990-х — начале 2000-х годов появилось большинство объектов, которые относят к самостроям, возведенным без каких-либо разрешений.

Началом очередного этапа борьбы с незаконными строениями можно считать 1995 год, когда в Гражданский кодекс РФ было введено понятие самовольной постройки.

Существенный прорыв в сфере имущественно-земельных отношений произошел в 2006 году: путем слияния Государственной городской инспекции по контролю за использованием объектов нежилого фонда Москвы и Государственной земельной инспекции города Москвы была образована в столице Госинспекция по недвижимости. Главными задачами нового ведомства стали контроль за использованием объектов нежилого фонда и земель на территории Москвы, защита интересов города в сфере имущественно-земельных отношений и пресечение правонарушений в сфере земельного законодательства. С этого момента работа с самовольными строителями приобрела системный характер. Последние восемь лет характеризуются особенно активным процессом выявления в столице объектов самовольного строительства.

— С 2013 года в два раза увеличилось количество выявляемых самостроев и в три раза увеличилось количество демонтируемых незаконных объектов. Во многом это стало возможным благодаря использованию современных технологий. Так, в течение нескольких лет для инвентаризации территории города ведомство использует беспилотные летательные аппараты. Только за один день квадрокоптер способен исследовать до 300 тысяч квадратных метров территории при построении 3D-модели исследуемого участка и до двух квадратных километров при фотосъемке района столицы, — рассказывает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, для выявления признаков правонарушений используются автоматизированные алгоритмы. Посредством сопоставления данных различных информационных систем в заданные периоды времени выявляются несоответствия, которые в свою очередь свидетельствуют о признаках нарушения.

— Сегодня выявленные автоматизированно нарушения, связанные с использованием объектов нежилого фонда и земель на территории Москвы, составляют 37 процентов от всех обнаруженных в 2020 году нарушений, что в 2,5 раза превышает показатели автоматизированного выявления нарушений за 2019 год, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. — Применение таких технологий позволяет снизить влияние человеческого фактора и получить максимально объективную аналитическую базу для выявления и пресечения правонарушений в сфере земельно-имущественных отношений.

Почему так важно усиливать контроль за самостроями? Многие столетия формировался архитектурный облик столицы, возводились здания, которые сегодня являются визитными карточками города. Хаотично возведенные, никем не согласованные строения и сооружения нарушают неповторимый московский стиль. К тому же исторически наиболее плотная площадь застройки (а значит, в том числе и самостроев разного времени) сосредоточена в центре города. Достаточно вспомнить, как еще относительно недавно выглядели Тверская и Чистые пруды, застроенные торговыми точками и разнокалиберными конструкциями, за которыми было сложно разглядеть уникальную городскую архитектуру.

Кроме того, самовольное возведение построек и даже крупных зданий никак не контролируется и зачастую происходит с нарушением элементарных строительных норм и правил. Например, делается надстройка на здании, изначально не рассчитанном для таких нагрузок. Тем самым самострои становятся объектами, представляющими реальную угрозу жизни и здоровью горожан. При этом заброшенные постройки, которые также составляют значительную долю выявленных незаконных объектов, нередко являются очагами криминогенной обстановки.

Освобожденная от самостроев территория становится доступной для дальнейшего благоустройства, строительства важных, в том числе социальных, объектов. Одним словом, открываются новые возможности для градостроительного развития, а значит, стимулирования городской экономики.

Таким образом, целенаправленная борьба с самовольными постройками, а также очагами захламления, нередко образующимися рядом с заброшенными самостроями, способствуют формированию не только чистого, красивого, но и безопасного города.

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