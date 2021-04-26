Потомки ополченцев высадили Аллею Славы

Юнармейцы из столичной школы № 1539 Настя Кривошеева, Соня Степанова, Соня Беспалова (в верхнем ряду слева направо), Семен Бац, Валера Гудков (в нижнем ряду слева направо) поучаствовали в памятном митинге в честь бойцов 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Родственники бойцов 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения почтили память героев на месте их гибели — в поселке Холм-Жирковский Смоленской области.

Парк Победы поселка Холм-Жирковский разделен на две части. По обеим сторонам пешеходной дорожки растет около 600 деревьев, а рядом — три десятка табличек с именами бойцов, погибших в Вяземской оборонительной операции 1941 года. Часть из них — бойцы Ростокинской дивизии. Почтить их память сегодня собрались пять десятков человек — родственники и потомки бойцов 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, ученики столичных школ, студенты университетов, краеведы и члены ДОСААФ.

Сотрудница архивной группы Сообщества родственников ополченцев Ростокинской дивизии Мария Семенова посадила дерево в честь художника Льва Зевина — ученика Марка Шагала и Казимира Малевича. В 1941 году Лев Яковлевич преподавал в Московском художественном училище памяти 1905 года. В 13-ю дивизию народного ополчения вступил одним из первых.

— Однажды я просматривала список бойцов и вдруг увидела знакомое имя — Лев Зевин. Я была знакома с его племянником, который полжизни посвятил тому, чтобы собрать дядино наследие. Это удивительное совпадение. Как жаль, что он не дожил до сегодняшнего торжества, — рассказала Мария Семенова.

В поселок Холм-Жирковский вместе с сыном приехала и москвичка Елена Рудзик. Женщина долгие годы искала информацию о своем пропавшем без вести дедушке Иване Рудзике. Он работал в Кировской художественной мастерской. В 1941 году ему было 40 лет. По возрасту и наличию серьезных проблем со здоровьем он мог не идти на фронт — однако не задумываясь ушел защищать свою Родину, свою семью, своих троих детей.

— В начале пандемии я решила еще раз поискать информацию о дедушке. Наткнулась на объявление, что другие люди разыскивают его тезку — Рудзика Ивана Васильевича. А под сообщением был ответ: «Данных об Иване Васильевиче нет, зато есть об Иване Ивановиче». Оказалось, что дедушка числится в списках бойцов, — рассказала Елена. — Мы с сыном решили посадить в честь дедушки дерево и установить табличку с его именем.

Свое дерево на Аллее Славы посадили и ученики московской школы № 1539. На торжество ребята надели форму юнармейцев — в знак преемственности и благодарности прадедам. В здании школы № 1539 в 1941 году располагался один из сборных пунктов дивизии.

— В дивизии числились около 11 тысяч человек. Все они — сотрудники предприятий, располагавшихся в Ростокинском районе. Дивизия должна была прикрывать основные силы армии. Из вяземского котла живыми вышли не больше двух тысяч солдат. Остальные попали в плен,— сказал председатель Краеведческого общества Останкинского района Москвы Михаил Степанов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Попов, координатор сообщества родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения:

— Я в 2005 году начал искать информацию о своем дедушке-ополченце. Оказалось, он был участником Вяземской оборонительной операции. В 2015 году вместе с другими потомками я создал Сообщество родственников ополченцев. Тогда же мы посадили в Холм-Жирковском пять туй, чтобы почтить память героев, которые защищали нашу страну от захватчиков.

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