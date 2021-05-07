Раны на сердце без срока давности

Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Федоров вспоминает о том, как был ранен несколько раз и после госпиталей вновь возвращался на передовую к боевым товарищам. На войне были все его близкие родственники, и им посчастливилось вернуться живыми / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

День Победы — повод не только для торжества, салюта, парада на Красной площади, но и для воспоминаний, что довелось пережить тем, кто воевал. Слова ветеранов сегодня на вес золота.

Говорят, что время стирает многое из памяти и только самые яркие страницы остаются. Те, кто пережил войну, говорят, что это самое худшее, что было в их жизни. Многие картины ужаса они предпочли бы забыть. Тем не менее спустя даже 76 лет боевые эпизоды порой видятся как наяву.

Счастливый пулеметчик

Житель столицы Леонид Федоров до сих пор помнит день начала войны.

— Наша семья жила в Уфе, где я учился в школе и как раз окончил 9-й класс. Знаменитое выступление Вячеслава Молотова, которого мы воспринимали вторым человеком после Иосифа Сталина, застало меня в нашем саду. Я и многие мои товарищи тогда подумали, что летние каникулы теперь не будут скучными. До войны говорили, что разобьем врага одним сильным ударом, и мы решили, что все кончится недели за две или три. Как же мы ошибались, — рассказал Леонид Леонидович.

Не думал он тогда, что и ему придется воевать. Первая попытка попасть на фронт была не совсем удачной.

— В 1942 году я пробовал поступить в Военно-морское училище имени Фрунзе, но не прошел по состоянию здоровья. Ждала меня не палуба корабля, а пехота. 22 февраля 1942 года Кировский военкомат Уфы направил меня в город Чкалов, ныне Оренбург, в Краснохолмское пехотное училище, из которого через полгода я выпустился командиром пулеметного взвода, лейтенантом, — поделился Леонид Федоров.

Правда, на фронт свежевыпущенный лейтенант попал лишь в 1944 году.

— В начале мая я получил назначение в 50-ю стрелковую дивизию 3-го батальона 2-го Краснознаменного стрелкового полка 52-й армии, находившуюся в обороне под городом Яссами.

Там лейтенант Федоров принял свой первый бой. Но уже 6 июня 1944-го был тяжело контужен и потерял слух. Лечился в медсанбате дивизии, откуда в июле вновь вернулся в роту.

Потом были бои на Сандомирском плацдарме и на территории Германии, за которые лейтенант Федоров был представлен к ордену Отечественной войны второй степени. Но самое главное для Леонида Леонидовича то, что он вернулся с войны, как и все его родственники.

— Из моих близких в войне никто не погиб. Мой старший брат Евгений был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями. А родной дядя по матери — Иван Михайлович Михайлов — воевал сержантом, а потом старшиной в артиллерийском противотанковом дивизионе. Был награжден орденом Красной Звезды, солдатскими орденами «Славы», — рассказал Леонид Федоров.

Освободили узников ада

Иван Мартынушкин тоже застал начало войны на каникулах в деревне. Его путь на фронт был длинным — через Дальний Восток. Около озера Ханка он учился в школе связи. Потом поступил в пулеметно-минометное училище в Хабаровске. А на фронт попал в сентябре 1943 года.

— Нас готовили к форсированию Днепра, чтобы освобождать Украину, но в итоге я оказался в Киеве, уже после того, как город был освобожден советскими войсками. Первый свой бой я принял под Житомиром в качестве командира пулеметного взвода. Я был вооружен карабином и в бою взял у раненого бойца его автомат, поскольку увидел немцев. А оружие не стреляет! И это мне запомнилось на всю жизнь. До сих пор я часто вижу сон, что на меня нападает враг, а мое оружие не стреляет! — рассказал Иван Степанович.

По его словам, страшных эпизодов было много. Тяжело было видеть землю, по которой прошла война.

— Я прошел по Чехословакии и Польше. Видел, какую картину оставляет позади себя война. Представьте, как воинский эшелон идет зимой через страны, и на каждой остановке к поездам подходят дети. Холодно, снег, а они босиком. Сироты. Мы им отдавали все, что было: еду, портянки, — вспоминает Иван Мартынушкин.

Однако самым ярким боевым эпизодом в биографии Ивана Степановича стало освобождение Освенцима. Ему было суждено стать одним из первых советских солдат, освобождавших заключенных.

— Когда мы вошли в Освенцим, я пробыл там совсем недолго. Было холодно. Мы видели больных, оборванных, ужасно изможденных людей, кутавшихся в какое-то тряпье, одеяла. У них почти не было сил говорить, даже улыбаться они не могли, но по глазам их мы видели, что они все понимают, — вспоминает Иван Степанович. — Запомнились какие-то тюки на территории концлагеря. Оказалось, что там были женские волосы. Еще помню много полок с детской обувью. «Вы свободны. Ад кончился!» — говорили мы узникам.

В тот момент мы еще не вполне осознавали, куда мы попали. Да и в горячке боев это было сделать нелегко. После Освенцима мы с боями быстро ушли дальше.

По словам ветерана, осознание увиденного пришло позже, когда начался Нюрнбергский процесс и мир узнал о преступлениях нацистов. А тогда это был только маленький фрагмент жуткой фашистской фабрики смерти.

День Победы ветеран встретил в Чехословакии в госпитале.

— По привычке спал с пистолетом под подушкой, поскольку госпиталь был в прифронтовой полосе. И тут вдруг такой шум, пальба. Я пистолет выхватил, подумал, может, немцы прорвались, а тут капитан, который тоже в госпитале был, кричит: «Просыпайся! Проспишь победу!» Что тут началось! Такое ликование!

Ополченец и красноармеец

Житель Бауманского района Москвы Юрий Семичковский вместе с многими москвичами пережил тяжелую осень и зиму первого года войны в столице.

— 27 июня 1941 года вышло постановление, что школьники должны занять на фабриках места взрослых, которые уходят на фронт. А мне в ту пору было как раз 14 лет. Так я стал помощником слесаря на Московском заводе № 828. До войны на нем выпускали счетные машины, а потом перепрофилировали на выпуск пистолетов-пулеметов Шпагина — знаменитых ППШ с дисковым магазином, — поделился Юрий Семичковский.

По его словам, роста мальчишкам, пришедшим на заводы, не хватало. Им приходилось вставать на ящики, чтобы дотянуться до станков. Рабочие смены длились по 12 часов. За это время нужно было собрать 28 пистолетов-пулеметов.

Ветеран вспоминает, ему не раз приходилось встречаться с современными школьниками. Ребята были очень удивлены, что их сверстники могли работать на заводах.

— У нас в школе были уроки слесарного дела, и хоть было тяжело, но работать с металлом нам было привычно, — рассказал ветеран.

В годы войны Юрий Семичковский с товарищами часто оставался ночевать прямо на заводе — после смены мальчишек шатало от усталости, домой было идти нелегко.

Вместе со сверстниками 14-летний Юра дежурил на крышах домов, чтобы тушить падавшие зажигательные бомбы. Одним из самых ярких воспоминаний для него стал вид разрушенных войной сел и городов.

— В апреле 1942 года, когда немцев уже отогнали от Москвы, нас отвезли в Волоколамский район, чтобы показать следы боев. Никогда не забуду той картины, и сейчас она у меня перед глазами. Из-под снега торчат трупы, деревья разбиты, дома разбомблены. Брошенная, занесенная снегом, подбитая техника на обочинах, — рассказал ветеран.

Всякий раз, когда ветеран видит документальные кадры разгрома немцев под Москвой, в памяти его всплывают эти воспоминания.

До 1944 года Юрий Андреевич так и работал на заводе, а потом вышло постановление о призыве на службу несовершеннолетних. Это был последний призыв в годы Великой Отечественной войны. Так было нелегко стране, понесшей огромные потери.

— В 1944 году я попал во вторую учебную бригаду гвардейских минометных войск в Подмосковье. В апреле нас начали отправлять на фронт, куда я прибыл в последний день войны.

После этого до 1951 года он служил на территории Австрии.

— Это десятилетие — с 1941 по 1951 год — я считаю для себя годами войны, — поделился Юрий Семичковский.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

64 килограмма весил станковый пулемет Максима образца 1910/1930 годов, бывший на вооружении Красной армии в течение Великой Отечественной войны. 4 литра воды, кроме патронов, необходимо было носить пулеметному расчету для охлаждения ствола, нагревавшегося при интенсивной стрельбе. Более 6 миллионов единиц ППШ было выпущено предприятиями Советского Союза в течение войны. На многих из них трудились женщины и дети, у которых не было опыта работы на оружейном производстве.

ЦИТАТА

Александр Василлевский, маршал Советского Союза:

— Москвичи свято выполняли свой долг перед Родиной не только участием в борьбе против врага на полях сражений, но и самоотверженным трудом на заводах.

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