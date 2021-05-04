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Страница Великой Победы: как связист Алексей Гончаров прошел войну
Фото: mir24.tv

Страница Великой Победы: как связист Алексей Гончаров прошел войну

Елена Фролова

История

Истории о тех, кто ковал Победу, публикуются в преддверии 9 Мая. Одним из этих героев является Алексей Федорович Гончаров, который практически сбежал на фронт в возрасте 18 лет. Всю войну он прошел связистом.

Он был единственным сыном в семье. Собирался работать на Челябинском машиностроительном заводе. Когда началась война, Алексей Гончаров не раздумывал. Никому о своем решении говорить не стал, так как знал, что родители и руководство завода будут его отговаривать. Спустя две недели после своего 18-летия Алексей отправился в военкомат.

Во время службы пригодилась хорошая техническая подготовка. В обязанности связиста входило тянуть линию под сильным огнем противника, отмечает «МИР 24». А один раз профессия спасла ему жизнь. Бойца отправили восстанавливать связь в поле около леса. Это происходило в Карпатах.

— А тут минометный налет. И смотрю — у меня живот расти начал. Боли я не почувствовал. Осколком пробило кишки. И он начал расти. У меня был телефонный аппарат, и я позвонил ребятам, — рассказал Алексей Гончаров.

Ранение было тяжелым. Осколок глубоко вошел в живот. Чтобы притупить сильную боль, хирург предложил связисту выпить половину стакана спирта. За этот подвиг под минометным огнем солдат был награжден медалью «За отвагу». В копилке ветерана также есть орден Великой Отечественной войны, который был ему присужден за участие в битве на Курской дуге. После ранения, за две недели до Великой Победы, фронтовика демобилизировали.

Источник: mir24.tv

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