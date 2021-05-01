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Главархив рассказал о появлении медали «За оборону Москвы»
Фото: Главархив Москвы

Главархив рассказал о появлении медали «За оборону Москвы»

Юлия Павлушова

Город

Медалью «За оборону Москвы» наградили свыше миллиона человек. Треть из них — женщины и дети. Об этом свидетельствуют документы, сохранившиеся в Главархиве столицы сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Учредили награду 1 мая 1944 года по решению Президиума Верховного Совета СССР. Ее эскизы разработал художник и график Николай Москалев.

Вручали медаль людям, которые не менее одного месяца участвовали в обороне Москвы в период с 19 октября 1941 года по 25 января 1942 года, а также тем, кто проявил себя при строительстве рубежей вокруг города в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Битва за Москву, которая длилась с сентября 1941-го по апрель 1942-го, является одним из ключевых столкновений Великой Отечественной войны. Участие в защите города принимали не только солдаты, но и мирные жители.

Ранее выставочные залы Москвы пригласили горожан на празднование Дня Победы.

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наградаГлавархивбитва за Москву
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