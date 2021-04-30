Выставочные залы Москвы пригласили на празднование Дня Победы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Галереи объединения «Выставочные залы Москвы» приглашают жителей и гостей столицы на праздничные мероприятия в честь 76-летия Великой Победы. Посетителей ждут выставки, показы фильмов, мастер-классы и концерты.

В галерее «Беляево» до 11 мая можно увидеть выставку юных художников галереи «Изопарк», посвященную Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Ее главная идея — эстафета памяти о героических и трагических событиях истории нашей Родины.

С 4 по 7 мая в галерее «Солнцево» пройдет презентация серии работ фотохудожника Александра Тарасенкова «Вспомнить все». Сотрудники галереи расскажут о фотографиях, посвященных одному из мест рубежа обороны Москвы, которое находится на берегу Москвы-реки рядом с деревней Полушкино в Рузском районе Московской области.

В четверг, 6 мая, в галерее «Парк» можно посетить кинолекторий «Трофейное кино». Трофейные фильмы официально выходили в советский прокат с 1946 по 1956 год. В рамках праздничной программы в галерее состоится показ трех иностранных фильмов: «Серенада солнечной долины», «Девушка моей мечты» и «100 мужчин и 1 девушка».

В этот же день в галерее «На Каширке» пройдет музыкально-поэтическая программа «Победный май», подготовленная артистами концертного содружества «Музыкальные видения».

Открытая встреча «Листаем семейный альбом» в галерее-мастерской «Варшавка» состоится 7 мая. Посетители смогут побеседовать с защитниками Отечества и поздравить ветеранов с Днем Победы.

Киномарафон «Забытые шедевры кино» пройдет 8 мая в галерее «Печатники». Посетители увидят киноподборку редких советских фильмов военных лет: «Она защищает Родину», «Радуга», «Непокоренные», «Нашествие», «Однажды ночью».

Ряд кинопоказов пройдет и в других галереях объединения. Так, 8 мая в галерее «Богородское» можно будет увидеть фильмы военных и послевоенных лет, в галерее «Загорье» состоится кинопоказ и обсуждение фильмов о войне для подростков.

9 мая в галерее «А3» пройдет кинопоказ фильма «Выбор», в галерее «Беляево» — показ фильмов «Касабланка» и «Восхождение», в галерее «Нагорная» — показ фильма «Однажды ночью», в галерее «Ходынка» — кинопоказ классики военного кино «Летят журавли» и «Иваново детство», в галерее «Пересветов переулок» — показ фильма «Небесный тихоход», в галерее «На Песчаной» — кинопоказ «Касабланка», а в галерее «Электромузей в Ростокино» — кинопоказ картины «Рим, открытый город».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте объединения.

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