Ездить разрешалось только после уплаты налога на велосипеды

1930-е годы. Велосипедисты готовятся к старту перед массовым заездом / Фото: Главархив Москвы / pastvu.com

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

На сегодняшний день велосипед настолько доступный вид транспорта, что мы и представить не можем, что когда-то за езду на нем необходимо было платить налоги.

Экологичный транспорт

Управление Московской милиции разрешило езду на велосипедах по городу без номеров. Однако все владельцы обязаны иметь при себе квитанции о взносе налога. Домоуправлениям вменено в обязанность произвести проверку уплаты налога за велосипеды.

14 мая 1938 года

Сейчас, конечно, никаких налогов на этот вид транспорта нет. Город наоборот создает инфраструктуру, которая позволяет брать в аренду велосипед или самокат и свободно передвигаться по столице

В разных районах появится еще тысяча новых велосипедов, причем половина из них — электрические. По словам заммэра Москвы, руководителя столичного Департамента транспорта Максима Ликсутова, в городе обустроят свыше 1,3 тысячи новых велопарковок.

7 мая 2021 года

Преодолевая сложности

В трудных геологических условиях сооружался ствол новой шахты Метростроя на территории сада имени Баумана. Приток подпочвенных вод временами был настолько велик, что насосы не успевали ее откачивать. Проходчикам нередко приходилось вести разработку породы по колено в воде. <…> Несмотря на обстановку, бригады проходчиков товарищей Полякова, Крылова и Абакирова перевыполняют производственные нормы.

8 мая 1948 года

С трудностями при строительстве метро сталкиваются и в наши дни

Первый заместитель генерального директора компании-подрядчика Олег Загребнев отмечает: едва ли не самыми сложными этапами работы на южном отрезке Большого кольца оказались вынос инженерных коммуникаций и проходка тоннелей. Метростроевцам неоднократно приходилось работать в непростых гидрогеологических условиях. Процесс занял около двух лет.

4 мая 2021 года

Идем в ногу со временем

В Сокольническом парке культуры и отдыха откроется Всесоюзная выставка изобретательства. <...> Большой интерес представляет киноустановка, дающая возможность демонстрировать кинохронику при дневном свете.

13 мая 1938 года

Изобретатели не перестают удивлять. На столичной выставке в «Старт Хаб Экспо», посвященной технологическим решениям в культуре, индустрии досуга и туризма, представили более 50 проектов. Среди них система виртуальной реальности, гиперреалистичные манекены и трехмерные экспозиции

— Основная задача — продемонстрировать отечественные технологии мирового качества, которые отвечают актуальным запросам отрасли, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

9 апреля 2021 года

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