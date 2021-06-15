Последней каплей стала пробка: решение о строительстве метро приняли 15 июня 90 лет назад

Наружная изоляция по перекрытию тоннеля метро на станции «Сокольники», 1934 год / Фото: Pastvu.com

15 июня 90 лет назад было принято решение о строительстве Московского метрополитена.

На состоявшемся 15 июня 1931 года пленуме ЦК ВКП(б) «О московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства СССР» был заслушан доклад тогдашнего руководителя Москвы Лазаря Кагановича, в котором он отмечал, что текущая работа по улучшению трамвайного хозяйства, его частичная реконструкция и расширение трамвайной сети, смягчая в известной мере транспортные затруднения города, на данном этапе их не разрешают. В связи с чем было принято решение, чтобы в 1932 году уже начать строительство метро в Москве.

— После этого действительно исторического решения события начали развиваться стремительно. 23 сентября 1931 года был организован Метрострой, а в ноябре на Русаковской улице был заложен опытный участок с целью изучения условий для подземных работ. В январе 1932 года руководством страны был утвержден план строительства первой линии от Сокольников до Парка культуры с ответвлением к Смоленской площади. Почти два года ушло на проектирование, подготовительные работы и устройство строительных площадок.

А уже 15 октября 1934 года от «Комсомольской» до «Сокольников» прошел пробный поезд. Пассажиры вошли на станции 15 мая 1935 года, — рассказал историк московского метрополитена Петр Новиков.

Однако и до революции были проекты строительства метрополитена в Москве. По словам Петра Новикова, первое предложение о строительстве в Москве электрической железной дороги, которая была прямо названа Metropolitain, было сделано в июне 1901 года потомственным дворянином Константином Трубниковым и инженером Константином Гуцевичем. Однако их проект Городской думой был отклонен без обсуждения. Также был проигнорирован проект управляющего Московско-Казанской железной дороги Антоновича и инженеров Голиневича и Дмитриева, который был издан в 1902 году в виде роскошной книги и предусматривал прокладку кольцевой и четырех радиальных линий, соединение с окружной железной дорогой и возведение центрального вокзала в районе Александровского сада.

К началу 1930-х годов споры о строительстве метрополитена достигли наивысшего накала.

Последней каплей стала самая катастрофическая пробка в Москве, случившаяся 6 января 1931 года. В этот день движение на Лубянской площади было парализовано. В гигантской пробке звонили трамваи, ржали кони, сигналили автомобили. Но ничего не помогало. До открытия метро оставалось три года.

ЦИФРА

13 станций было открыто в составе первой очереди столичного метро в первый день его работы.

КСТАТИ

Эмблему метро в виде большой буквы «М» разработал архитектор Иван Таранов, который, кроме того, спроектировал одиннадцать станций столичного метрополитена.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Легендарная пробка на Лубянской площади в начале 1930-х годов изображена даже на карикатуре художников Куприянова, Крылова и Соколова («Кукрыниксы»)

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