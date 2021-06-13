Главархив столицы рассказал, как появился Музей изобразительных искусств Пушкина

Фото: Главархив Москвы

13 июня (31 мая по старому стилю) 1912 года был открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III, который в 1917 году стал называться Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Сегодня он один из известнейших мировых центров культуры. В Главархиве Москвы сохранились особо ценные документы о создании знаменитого музея.

Необходимость создания художественного музея во второй половине XIX века озвучил Московский университет. Это было нужно и для совершенствования преподавания истории и теории искусств, и для эстетического развития студентов. Поручение о том, чтобы увеличить собрание образцов античной скульптуры, находившихся в университете, легло в 1888 году на плечи профессора Ивана Цветаева, отца поэтессы Марины Цветаевой.

Первоначально планировалось сделать учебно-вспомогательное учреждение при кафедре истории и теории изящных искусств, но затем стало понятно, что нужно создавать обширный музей скульптуры древнего и нового времени. Во многом к строительству музея пришли благодаря личным связям и дару убеждения Ивана Цветаева, который сделал так, что многие знатные и состоятельные москвичи пожертвовали деньги. Так, душеприказчики вдовы Варвары Алексеевой, принадлежащей к известной купеческой династии, исполнили ее волю и пожертвовали на сооружение здания музея 150 000 рублей. Единственным условием было присвоение музею имени императора Александра III. Свои пожертвования внесли также Павел Третьяков, князь Александр Щербатов, Савва Морозов и многие другие.

Такой музей был бы полезен и для университетского преподавания и мог работать как публичный музей для свободного и бесплатного посещения всеми желающими.

В 1896 году Московская городская дума рассмотрела вопрос о сооружении музея на месте бывшего Колымажного двора, а для разработки проекта музея был выбран молодой талантливый архитектор Роман Клейн.

Спустя два года профессор Цветаев опубликовал «Записку о Музее изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете», где изложил свою концепцию нового музея. Сейчас этот документ можно найти в Главархиве. Цветаев писал, что этот музей, служащий учебно-воспитательной цели, предназначен для показа исторического развития скульптуры, зодчества и живописи. А студенты и другие посетители получат возможность изучать искусство, развивать свои вкусы.

Предполагалось, что музей будет состоять из нескольких отделов — скульптуры, живописи и архитектуры, где будут представлены модели известных зданий. Также организовывался так называемый антикварий — место для хранения и демонстрации нумизматических экспонатов, медалей, мелких статуэток и других находок. Кроме того, музей предусматривал наличие библиотеки и специального помещения для чтения лекций, что подчеркивало образовательные цели музея.

В марте 1898 года профессор Цветаев и архитектор Клейн отправились на аудиенцию к императору Николаю II в Санкт-Петербург, чтобы показать проект музея. Цветаев, кроме того, представил свою опубликованную «Записку». Так идея создания музея получила одобрение.

Сразу после этого был создан специальный Комитет для устройства музея, чьим председателем стал московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, а заместителем — известный предприниматель и меценат Юрий Нечаев-Мальцов. Благодаря великому князю постройка здания получила поддержку в виде значительной суммы из государственной казны, а Нечаев-Мальцов во многом поспособствовал строительству музея и оформлению его интерьеров.

Торжественная закладка нового здания музея прошла в августе 1898 года.

Сам же Музей изящных искусств имени императора Александра III открылся в 1912 году. Впоследствии он стал одним из знаковых мест столицы.

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