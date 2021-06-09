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Москвичам рассказали о самых интересных проектах Главархива
Фото: Главархив Москвы

Москвичам рассказали о самых интересных проектах Главархива

Илья Ашуров

Город

Иногда архив ассоциируется с чем-то скучным, устаревшим, навсегда потерявшим связь с настоящим, или с местом, которое посещают только ученые и историки. Однако это не так. Главное архивное управление Москвы подготовило онлайн-проекты, которые позволяют узнать больше об истории столицы и найти информацию о своих предках.

— Несомненно, архив — это главный хранитель истории города и страны. Но это совсем не значит, что архив должен быть сакральным местом, куда могут попасть только исследователи и историки. Целью Главархива Москвы всегда была максимальная помощь любому человеку, который пришел сюда за нужными ему данными, — отметил начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

По его словам, во время пандемии руководству архива стало ясно, что нужно создавать больше онлайн-проектов для жителей города, чтобы каждый мог прикоснуться к истории не выходя из дома.

Так, в декабре прошлого года Главархив запустил проект «Моя семья». С его помощью москвичи могут ознакомиться с метрическими книгами и ревизскими сказками. В этих книгах хранятся данные о жителях Москвы: имена, род занятий, информация о браке, смерти и многое другое. Данные материалы позволяют проследить родословную.

Москвичам рассказали о самых интересных проектах ГлавархиваФото: Главархив Москвы

Более подробную информацию о всех онлайн-проектах Главархива можно найти на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Москвичам рассказали о грандиозных, но нереализованных проектах советской эпохи

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