Биргер идет по следу

Писатель и автор сценариев многих фильмов Алексей Биргер / Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

Детективный писатель Алексей Биргер подготовил рукопись «Николай Языков: биография поэта» — первое исследование об этом интереснейшем авторе XIX века. «Вечерка» побеседовала с Алексеем Биргером о творчестве и увлечениях.

— Алексей, почему вы стали писать?

— Семья была творческой: мать — сотрудник Музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Отец — художник. Детство я провел среди «непокорной» творческой элиты. А во время учебы в школе жил в квартире деда Георгия Биргера — известного химика, создавшего советскую ткань для парашюта. Вот на стене работа отца — «Вид из окна» — из бывшей моей комнаты, когда-то там жил отец. А написал он картину в ночь с 19 на 20 июня 1941 года. Дед тогда не пришел вечером домой.

Все понимали, что что-то не так, отец не спал всю ночь, вот и написал картину. Дед пришел утром и рассказал, что его действительно вызывали в органы и выясняли: почему он не пишет доносы на своих сотрудников. Дали срок — пять дней, чтобы он принял правильное решение. Но от беды спасла война. Дед попал в эвакуацию, а отец — на фронт, воевал в Сталинграде и чудом остался жив.

— Вы начинали как критик?

— Да, после окончания ГИТИСа ездил много по стране, писал рецензии на спектакли, занимался переводами. А в 11-м номере журнала «Театральная жизнь» за 1983 год был опубликован фельетон «Дайте Яго каску» о том, как в театрах бессмысленно осовременивают классику. В 1985 году случайно наткнулся на пьесу Рэя Брэдбери «Чикагская бездна» со сложным текстом и стал ее переводить.

— Потом вы писали детские и взрослые детективы. Чем отличаются друг от друга?

— В детском детективе не приветствуются убийства. Это легкий жанр. Во взрослом — пишешь жестокие вещи. Одним из лучших считаю «Конец янтарных годов».

— Ваше любимое увлечение?

— Люблю столярничать. Дома книжные полки сделал своими руками. Помог этому «Столярный курс», который проходил в Школе-студии МХАТ, где окончил два курса. А на Новый год люблю делать своим друзьям подарки из папье-маше, разрисовываю сам и дарю каждому знакомому индивидуальную фигурку.

— У вас есть любимые станции метро?

— Обожаю «Красные Ворота», которая стоит на месте дома, где родился мой любимый Михаил Лермонтов. Очень нравится «Таганская», на которую я постоянно ходил во время учебы в школе. Она меня завораживала красотой. Нравится «Кропоткинская» — очень гармоничная станция.

ДОСЬЕ

Алексей Биргер родился 7 сентября 1960 года. Окончил ГИТИС. Работал критиком в журнале «Театральная жизнь». Преподавал на английском языке историю театра в университете в городе Сан-Паулу. Автор более 50 детективных повестей и романов, некоторые из которых экранизированы. Например, на Первом канале — «По ту сторону волков».

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